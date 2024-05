Protestas: comerciantes de la avenida Uruguay dicen que ya perdieron 90 % de las ventas y llaman a las partes a resolver el conflicto “cuanto antes”

Un grupo de comerciantes que tienen sus locales comerciales en la avenida Uruguay, tramo comprendido entre las avenidas Mitre y Cabred, de Posadas, se reunieron con integrantes de la Cámara de Comercio para tratar de buscar una salida a la situación compleja que atraviesan a partir de la presencia de los manifestantes en ese sector de la ciudad desde hace varios días.

Protestas: comerciantes y vecinos de la avenida Uruguay piden “de manera urgente” que se libere al tránsito las veredas y calles en la zona del conflicto

En la reunión participaron socios y no socios de la entidad donde coincidieron en hacer un nuevo llamado a las partes (autoridades y manifestantes, especialmente policiales) para que lleguen a un acuerdo y les permita continuar con sus actividades mercantiles con normalidad.

En declaraciones a C6Digital consideraron que quedaron en el medio del conflicto”y claramente tenemos que defender los intereses de los comerciantes y transmitir la preocupación que tenemos porque es una situación angustiante”.

Comentaron, además, que desde el día domingo a la noche ya tomaron cartas en el asunto porque lo que empezó como una manifestación “como las que siempre solemos ver frente a la Cámara pero después se empezó a complicar y claramente lo estamos viendo”.

Agregaron que desde el lunes están recorriendo los negocios para conocer la opinión de los comerciantes. Las respuestas fueron volcadas en un comunicado difundido recientemente. Esto generó automáticamente una reunión de un comité.

Los comerciantes damnificados aseguran que debido a la interrupción del tránsito vehicular y la dificultad para que lo hagan los transeuntes, ya registran una caída a la venta de un 90%.

“Sabemos que tenemos que pagar alquileres, sueldos, impuestos y cómo vamos a afrontar esa situación. Si veníamos mal ahora estamos mucho peor”, lamentaron.

Además, hicieron saber que se sumaron ahora otros inconvenientes. “Otras situaciones más que ya se empiezan a vivir que en principio no eran así, situaciones de inseguridad, que hay que poner una alerta esto. Alguien tiene que decir que esto se está complicando demasiado. Y no es solamente el sector que tenemos de la avenida Uruguay desde lo que sería la avenida Mitre y Cabred. Tenemos todo el sector del corredor de la avenida Uruguay, que es una arteria que no está funcionando y que no en otros lugares de la avenida Uruguay los comerciantes se le bajó la venta al 50%”, apuntaron.

En tanto. describieron que similar panorama se puede observar en las inmediaciones del Ministerio de Salud Pública, de calles Junín y Tucumán. Así como también en la zona donde está emplazado del INYM, calles Rivadavia y Sarmiento.

“Entonces es muy preocupante lo que está pasando el comercio en general y esto se está complicando cada más”, lamentaron.

Señalaron también que ya elevaron notas tanto al gobierno provincial como a la Municipalidad para que atienda la preocupación del sector comercial.

“Claramente el comerciante no va a poder asumir su responsabilidades con respecto al pago de sueldos, a los alquileres, a la energía, a los impuestos, entonces nos ponemos en situación de alerta y nos ponemos en consecuencia lo que está pasando a partir de ahora”, advirtieron.

Seguidamente hicieron referencia a los daños que se observan a partir de la instalación del acampe de los manifestantes.

“Pedimos claramente el tema de la liberación de las veredas y de las calles porque entendemos que sería una ayuda muy importante para el comercio. También está el tema de la situación de que se están colgando de las instalaciones eléctricas de algunos comercios, que eso es preocupante, es inseguro; el tema también de utilizar el agua y romper las instalaciones de los comercios como para servirse agua potable, también es una situación preocupante en la que se está viviendo, se van sumando factores y se han roto vidrieras”, relataron.

Finalmente, aclararon que entienden la situación de ambas partes “pero estamos en el medio y en función de eso tenemos que tratar de llegar una solución”.