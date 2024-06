Presentaron los libros «Alcohol Cero, desafíos culturales en las políticas viales de Posadas» y «El Proceso Judicial contra el Terrorismo de Estado en Misiones»

Las presentaciones de ambas publicaciones se llevó a cabo en la tarde de este viernes en la sede del Colegio de Abogados de la Provincia, ubicada sobre la calle Santa Fe casi Rivadavia, de Posadas.

El libro «Alcohol Cero …» es de autoría de Bettina Alejandra Balbachán, en tanto que «El Proceso Judicial …» es de la abogada Florencia Vely.

Según comentó la autora de «El Proceso Judicial …, el libro exploró los primeros tres juicios por delitos de Lesa humanidad en la provincia que se realizaron durante el año 2008 y 2009. «El libro, lo que se analiza es cómo fueron los juzgamientos, los testimonios de las víctimas y todo el proceso de construcción de la memoria colectiva para lograr que se realicen después de 30 años estos juzgamientos, un poco tardía si se quiere este reconocimiento», apuntó.

Vely manifestó que los juicios «sacaron a la luz justamente todo el proceso de lo que recorrían las víctimas, desde que eran detenidas, pasaban por un centro de detención hasta algunos casos de desapariciones y en otros casos de blanqueos en la Unidad Penal de Candelaria».

La autora relató que llevar adelante el trabajo de investigación para luego volcar en palabras en un libro «fue bastante duro porque fue presencial todo el proceso de los juicios orales, donde estaban las víctimas con testimonios muy crudos, reproducir todo el calvario que pasaron, las torturas, te produce un impacto emocional muy grande pero a su vez es un compromiso moral y social que la sociedad conozca todo lo que sucedió» durante los años de la Dictadura cívico-militar que comprendió entre los años 1976 y 1983.

Al hacer referencia a su obra publicada, Vely sostuvo que el objetivo es que las víctimas se sientan visibilizadas. «Me parece que en estos tiempos es más importante que se conozca, porque dice que acá no ha pasado nada. Era necesario una reivindicación de las víctimas», expresó.

«Que se hayan hecho los juicios, que hayan declarado las víctimas y que esto se difunda me parece que es importante, no fue una guerra sucia, fue un terrorismo de Estado», remarcó.

Acerca de la discusión sobre la cantidad de víctimas y el negacionismo por parte del gobierno que encabeza Javier Milei, la abogada señaló que «esas políticas negacionistas dicen que no hay 30 mil desaparecidos pero tampoco dicen el número cuando son ellos los que podrían tenerlo y, además, hay mucha gente que no llegó a declarar en la Comisión de Personas Desaparecidas. Hay muchos casos que no se conocieron por eso no se sabe el número exacto y los juicios de Lesa humanidad todavía se siguen realizando en todo el país».

