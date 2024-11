Premios Defensoría 2024 reconoce el acogimiento familiar, a un dispositivo de cuidado alternativo y la comunicación sobre los derechos de los NNyA

El Sistema de Acogimiento Familiar impulsado para que niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad cuenten con una familia de acogida, el funcionamiento de los dispositivos de cuidados alternativos y la difusión a través de medios de comunicación comunitarios sobre las actividades y las problemáticas relacionadas a la niñez y adolescencia serán parte del reconocimiento que se brindará en el marco de los Premios Defensoría 2024, que es organizado por la Defensoría de los Derechos de los NNyA que depende de la Vicegobernación de Misiones, y que se entregarán el miércoles 20 de noviembre en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento.

En todos estos casos son personas o instituciones que trabajan en la promoción y en buscar garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la provincia. Tal es el caso de Alicia Wrobel, quien integra el Sistema de Acogimiento Familiar y es uno de los pocos casos que reciben a quienes ya están en la etapa de la adolescencia, a partir de los 12 años en adelante.

“Siempre tuve esa inquietud sobre las hogares, en la adopción. Me interesaba, pero no sabría decir por qué. En mi hogar de pequeña ya mis padres se hicieron cargo de una niña. Mi hermana y yo la tomamos como una más de la familia”, relató.

“De todas maneras, nunca tuve en claro lo que significaba ser referente o familia de acogida, lo que si tenía claro era que quería ayudar a alguien en esa búsqueda y elegí a los adolescentes”, indicó. En tanto dio cuenta que con su hermana, hace unos años Alicia recibió a una chica, “al tiempo yo me hice cargo de ella y luego recibí a otra. Son dos en total. Con la primera fue muy difícil porque ella es introvertida y no socializaba. Fue difícil y triste, pero logré contenerla, la llevé a la psicóloga y la tratamos de incluir en grupos para que realice actividades de acuerdo a sus posibilidades. Hizo Corte y Confección, aprendió crochet, y además hizo peluquería y artesanías. Me senté con ella dos años ayudándola con sus estudios en el secundario acelerado, y el último de los tres años que curso se recibió. Lo hizo sola”, contó.

“Hoy la veo en otra situación después de haber superado problemas de sobrepesos, tiene amigas y es más independiente. Actualmente estudia Cocina, trabaja todo el día y está esperando una oportunidad laboral relacionado con un cargo de portería en una escuela”, celebró.

Respecto de la otra joven, Alicia señaló que “es independiente, y toma clases de Cultura Japonesa. El año que viene va a terminar sus estudios secundarios y tiene proyectado hacer un curso de Costura en el ITEC (Instituto Tecnológico) Nº1. Luego quiere seguir en la EPET Nº2 la carrera de Diseño de Alta Costura. Es soñadora, ambiciosa y muy estudiosa”, expuso.

En relación a la decisión de recibir a chicas jóvenes en su hogar, Wrobel manifestó: “Acompañar a un adolescente no es fácil, pero si tiene un poco de empatía se puede hacer mucho. Cada uno de nosotros deberíamos detenernos a pensar en las personas que necesitan del otro, y ayudarlos darles las herramientas para que vivan dignamente. Que sientan que tienen una familia que los quiere y que ellos son importantes para esa familia. Nos quejamos mucho, pero a veces no hacemos nada para cambiar las cosas. Acompañar a un adolescente es muy importante, porque se evita que esa persona caiga en las adicciones y permite que logre una formación para poder trabajar, y sobre todo recibir amor para poder amar”, expresó.

En referencia del reconocimiento que recibirá, Alicia mencionó que “cuando me avisaron, la verdad me sorprendió. Pero te diré que mi mayor premio es ver a esas chicas plenas, felices, con proyectos y valores”, remarcó.

Atención integral, un hábitat confortable y alimentación saludable

La incansable labor que se desempeña desde hace 43 años en el Hogar de Niños “Sagrado Corazón”, ubicado en el barrio de Miguel Lanús en Posadas, también es motivo de reconocimiento en los Premios Defensoría 2024. Una tarea que llevan adelante las integrantes de la comisión directiva que está al frente del espacio donde además trabaja el personal que se desempeña de manera cotidiana brindando contención y acompañamiento a niños con discapacidad, que cuenta con el apoyo constante de la comunidad y de voluntarios que están al frente de las tareas extracurriculares.

“El Hogar fue fundado el 27 de diciembre de 1980 por generosidad de la señora Elvia Fernández de Filó, laica consagrada de la orden de Don Orione. Se trató de una mujer magnánima que donó todos sus bienes y supo ver la urgencia de la atención de niños con discapacidad, en ese entonces en la provincia de Misiones. A través del Hogar se brinda ayuda desde hace 43 años a niños que pertenecen a familias vulnerables procurando rehabilitación, educación, autovalimiento e integración. Funciona de lunes a viernes atendiendo a quienes tienen discapacidades leves”, resaltó Dora Méndez, una de las integrantes de la comisión directiva que tiene a Guillermina Bordón Basterra como presidente; Claudia Villalba Centeno, vicepresidente; Ana Rotela tesorera, y Amalia de Lovelli, protesorera, entre otras.

Asimismo, Méndez comentó que “hasta 2009 la señora Fernández de Filó fue la directora de la institución, y luego cuando falleció, a partir de 2011 contamos con la valiosa ayuda de las Siervas de la Divina Providencia, que estuvieron hasta fines de 2023. Actualmente la directora es Lorena Gallay y tiene el objetivo de brindar atención integral dando un hábitat confortable y alimentación saludable en un predio de 7.500 metros cuadrados. La estructura cuenta con una edificación muy amplia que se fue erigiendo poco a poco con ayuda de muchos benefactores”, valoró Dora.

En referencia de la notificación que recibieron sobre la distinción con el premio que otorga la Defensoría de los Derechos de los NNyA, la referente de la institución expresó su agradecimiento, y dijo que “no es solamente para la actual comisión directiva, sino también para todas aquellas personas que a través de los años trabajaron y dieron todo su esfuerzo para que muchos niños puedan rehabilitarse, tuvieran educación y sobre todo, amor. Porque lo que más valoramos es la dignidad que tiene cada niño como ser creado por Dios”, sostuvo.

Vale destacar que en la institución se realizan tareas de contención y acompañamiento fundamentalmente en torno a la educación, a su vez cuentan con la atención psicológica y psicopedagoga.

Un espacio valioso en medios comunitarios

Con un largo camino al frente de un espacio radial que sabe llegar a los diferentes barrios de la ciudad de Posadas, pero también a otros puntos de la provincia y del país, Ramón Héctor “Pocho” Silva también será uno de los reconocidos en la tarea de promover los derechos de la niñez y la adolescencia en Misiones.

Actualmente tiene 68 años y desde hace 18 años que hace radio de manera ininterrumpida en la FM Sapucay 100.3 con su programa “Caminando los Barrios”, los domingos de 8:00 a 12:00. “Tengo una moto con la que salgo a recorrer los barrios y generalmente hablo con los presidentes de las comisiones vecinales, con los vecinos para poder estar al tanto de los temas. En este marco, la temática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes siempre preocupa y es por eso que tratamos de difundir el trabajo que se realiza desde organismos como la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en todo el territorio misionero. Sabemos de las actividades que se generan constantemente como la realización de reuniones, de foros interactuando con las fuerzas vivas de cada municipio”, valoró.

Además “Pocho” Silva, como es conocido en los medios de comunicación, contó que durante dos años realizó micros para televisión y para radio, en multimedios digital, donde llegó a tener 7.900 seguidores.

“En este momento me gusta hacer radio por FM porque no solamente me escuchan en diferentes barrios de Posadas, en el interior de la provincia, pero también en Corrientes y en Entre Ríos a través del Facebook live. El domingo pasado me estuvieron escuchando en Ushuaia, en otras ciudades como Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, El Bolsón, Bariloche, Chivilcoy, Avellaneda, San Fernando, Pacheco, Benavidez, Escobar, Tigre y de Villa Urquiza, en Capital Federal. Tengo un proyecto para hacer streaming, ya tengo los sponsors para poder concretarlo, pero eso será más adelante”, esbozó Silva, quien además es empleado de la Dirección de Defensa Civil del Ministerio de Gobierno de la Provincia.

“Valoro mucho que me escuchen de otras partes y no solamente de Posadas”, agregó. A su vez dio cuenta de su interés por encarar la temática de los niños, niñas y adolescentes, “tengo cuatro hijos, de entre 38 y 48 años, y nueve nietos a quienes quiero mucho. Me interesa mucho observar cómo están los chicos en los barrios y transmito las diferentes problemáticas que tienen ellos”, manifestó. “No sé si soy merecedor de este Premio, pero agradezco mucho este reconocimiento de la Defensoría”, concluyó.