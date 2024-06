Passalacqua: «Hacer distinciones entre lo público y lo privado nos llevó a los argentinos a tener divisiones estúpidas»

Cerca del mediodía de este lunes se llevó a cabo en la Casa de Gobierno el lanzamiento de la 3RA edición del Black Friday de la ciudad de LN Alem. Se desarrollará desde el jueves 11 al domingo 14 de julio. La presentación fue encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua.

El evento comercial está organizado por la Cámara de Comercio de la localidad y cuenta con el apoyo de la Provincia a través de los programas Ahora, del municipio, del Banco Macro y de la Confederación Económica de Misiones.

«Alem es una ciudad importantísima desde el punto de vista comercial, pujante, laboriosa. Todo Misiones va a ser beneficiada. Todos los misioneros, de alguna manera, vamos a ester involucrado en este Black» Friday, afirmó el primer mandatario provincial.

Passalacqua sostuvo que «siempre hemos tenido la actitud, yo lo hago con mucho convencimiento, que lo público y lo privado son distinciones ficticias». «Todos estamos acá en la misma mesa estamos trabajando en el sector público y el sector privado y no hay distinciones porque hacerlas nos llevó a los argentinos, los misioneros, a tener divisiones estúpidas que no son constructivas, no son colaborativas, que no ayudan, que se neutralizan», disparó.

En tal sentido, recordó que hace no muchos años hubo «una cierta rispidez entre lo público y lo privado que en realidad son uno».

«Estamos convencidos de hacer esta sinergia entre la Provincia, el Banco, la CEM, el Municipio, hacen que estas cuestiones del Black Friday de Alem sean posibles y sean multiplicadores de riqueza y de mano de obra, que es lo que nos interesa a todos, tener muchos empleos en Misiones, seguir siendo punta en el tema del empleo», afirmó.

Tras agradecer la disposición por colaborar con el evento, el Gobernador alentó el deseo «inclaudicable de que Misiones tenga una sola dirección que tenemos los misioneros y las misioneras, que es mirar hacia adelante»

Sobre el Black Friday de Alem

Este año se espera superar más de una centena de comercios adheridos.

El primer mandatario provincial señaló el valor de esta iniciativa para la movilización económica y el comercio en la provincia de Misiones. Resaltó el impacto positivo que este evento tendrá en la economía local, mencionando que «mejora muchísimo el tema de la movilización económica, las ventas de comercio, eso es bueno para todos, no solamente para la ciudad de Leandro N. Alem, porque irradia a la región». Explicó el efecto multiplicador del dinero circulante, ya que «todos los misioneros van a ser beneficiados, no solamente en una ciudad».

Además, hizo hincapié en que las diferencias entre los organismos «públicos y privados son divisiones, para mí, ficticias» y reiteró la necesidad de trabajar juntos para el beneficio de la sociedad misionera. En sus palabras, hay que «hacer esta sinergia entre la provincia, el Banco Macro, la Cámara, el municipio, para hacer que estas cuestiones, como el Black Friday en Leandro N. Alem, sean posibles y sean multiplicadores de riqueza».

En cuanto al empleo, expresó su interés en generar más oportunidades laborales en la provincia. Afirmó «lo que nos interesa a todos, es tener mucho empleo en la provincia de Misiones para seguir siendo punta en el tema del empleo». Por último, agradeció la colaboración de todos los involucrados y reafirmó su compromiso con el progreso de la región.

UN EVENTO PARA MOSTRAR TODO EL POTENCIAL DE LA CIUDAD

Por su parte, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán aseguró que “este tipo de eventos son fundamentales porque movilizan la economía y no es casualidad que la economía misionera está registrando en muchos rubros, signos interesantes de creación de puestos de trabajo”. Agregó, “en materia de contracción económica, recordemos que Misiones fue una de las provincias que registró menor caída de la actividad económica. Esto tiene que ver justamente con esto, con el empuje y la garra que le pone el sector privado con el apoyo del Estado para salir adelante, sobre todo en estos momentos tan difíciles”.

En tanto, el intendente de Leandro N. Alem, Matías Sebely, destacó la sinergia público/privada y el Black Friday como oportunidad de compra en una ciudad emprendedora y trabajadora. Remarcó la utilidad de los programas Ahora e invitó a la comunidad a visitar su municipio durante el evento “para poder ofrecerles todo el potencial que tiene la ciudad. Porque somos una ciudad emprendedora, una ciudad pujante, una ciudad de trabajo que quiere ofrecer sus productos a la gente”.

Mientras, el presidente de la Cámara Regional de Comercio de Leandro N. Alem, Juan Pablo Velona, dio detalles del cronograma del evento y expresó que “esto es una motivación para que el consumidor compre en Leandro N. Alem, consuma en Misiones. Sobre todo, para que no salga afuera a consumir, sino que tenga un movimiento genuino. Estas actividades no solamente generan los tres días de evento o movimiento económico, sino que acarrea a todo el año una buena predisposición para el comercio y para seguir trabajando todo el año para ofrecer distintos descuentos y ofertas al cliente”.

Mientras, desde el Banco Macro, Diego Robolini manifestó “este tipo de acciones, donde vinculamos la gestión pública y la privada, nos llena de satisfacción y nos permite poner en valor uno de los principales principios que tenemos como Banco que es la cercanía con las comunidades, agregando valor para todos los ciudadanos”.

Por último, el presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Guillermo Fachinello, destacó que este tipo de eventos benefician a toda la economía misionera y resaltó las ventajas del trabajo mancomunado entre el sector público y privado.

“Para nosotros es un gran aporte a las economías regionales y sobre todo de nuestras ciudades del interior. Además, dada la característica que tenemos por ser una provincia limítrofe con la frontera, estos programas ayudan a que tengamos un círculo virtuoso dentro de la provincia de Misiones”, aseguró.

UN EVENTO PARA IMPULSAR EL COMERCIO Y LA CULTURA

El Black Friday de Leandro N. Alem es más que una feria de descuentos; es una celebración cultural y comercial. Durante cuatro días, la ciudad ofrecerá una variedad de propuestas gastronómicas, comerciales y culturales. El evento contará con la participación de más de 150 comercios adheridos, que ofrecerán promociones y descuentos significativos.

El jueves 11 de julio, a partir de las 18 horas, se inaugurará un gran patio gastronómico y comercial en el centro de la ciudad, con puestos de comida, actividades para niños y shows en vivo hasta la medianoche. El viernes y sábado, las ofertas continuarán en todos los comercios participantes, y el patio gastronómico estará abierto desde las 18 hasta las 00 horas.

El evento culminará el sábado con el sorteo de una moto 0 km, en el que podrán participar todos aquellos que realicen compras en los comercios adheridos durante los tres días del Black Friday.

DETALLES DE LOS PROGRAMAS AHORA

Durante el Black Friday, los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables ofrecerán financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés para una amplia gama de productos y servicios, incluyendo hoteles, hosterías y gastronomía. Para los rubros de motocicletas, electrodomésticos, colchones y muebles, las compras podrán realizarse en 1, 6 o 12 cuotas sin interés, con un tope financiable de $830,000. En ambos casos, el costo financiero será absorbido por la provincia y el banco en partes iguales.

Los comercios ya adheridos a Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables participarán automáticamente en el Black Friday, mientras que aquellos que deseen inscribirse o darse de baja deben tramitar la solicitud hasta la fecha indicada de corte. El programa no otorga reintegros, pero ofrece descuentos significativos en mostrador para atraer a los clientes.

De esta manera, el Black Friday de Leandro N. Alem promete ser una verdadera fiesta de descuentos y una oportunidad única para disfrutar de la ciudad en su máximo esplendor.