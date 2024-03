Pacto de Mayo: Nación convocó a los gobernadores y a los ministros de Economía provinciales

La convocatoria de Javier Milei a los gobernadores para suscribir el Pacto de Mayo fue recibida con beneplácito por numerosas provincias, que esperaban un gesto tras semanas de intenso fuego cruzado. En principio, el guiño del presidente en la apertura de sesiones ordinarias sirvió como piedra angular de un nuevo capítulo en su tirante relación con las administraciones territoriales. En este sentido, esta semana habrá dos cumbres de vital importancia.

Este miércoles, los ministros de Economía provinciales se reunirán en el Palacio de Hacienda a las 14 horas en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. Los funcionarios tienen expectativas en que Luis «Toto» Caputo participe del cónclave.

Se espera que allí se comiencen a delinear algunas de las aristas que el Ejecutivo planea incluir en el acuerdo con las jurisdicciones. Antes, en la tarde del lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con Caputo y con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y acordaron convocar a todos los gobernadores a una reunión el viernes en la Casa Rosada.

Según pudo averiguar este medio, podría haber un nuevo punto de conflicto entre Nación y las provincias. Es que la invitación oficial incluye la intención de revivir la ley ómnibus en su formato original, y no en aquel que tuvo dictamen en el Congreso.

Gobierno comienza a delinear el Pacto de Mayo

Los primeros en abrazar el llamado de la Casa Rosada fueron los mandatarios de Juntos por el Cambio (JxC), quienes desean colaborar con el rumbo del Gobierno pero no se sienten correspondidos con la gestión libertaria. No obstante, y pese a que destacan la intención, los dirigentes amarillos saben que el camino hacia mayo todavía es muy largo y reclaman mayores precisiones.

El viernes pasado, apenas concluido el discurso del presidente en el Congreso, los líderes cambiemitas celebraron el convite a través de las redes sociales. Lo hizo, incluso, el chubtense Ignacio «Nacho» Torres, quien protagonizó una dura pelea con Milei por los fondos coparticipables que terminó resolviéndose en la Justicia.

Desde la Casa Rosada, sin embargo, no terminan de confiar. «Todavía no hubo una convocatoria formal, las opiniones por Twitter no son relevantes», destacó una fuente con despacho en Balcarce 50. Por estas horas la expectativa en las provincias iba in crescendo a la espera de mayores detalles.

«Hay mucha expectativa. Los gobernadores le depositan nuevamente una cuota de confianza al Gobierno, pero todavía no hay definiciones ni profundidad», indicaron desde un distrito de JxC.

A la vez una administración radical señaló que «las expectativas son muy buenas» y que su espacio «estuvo siempre dispuesto al diálogo». De todas maneras, reconocen que hay un trecho largo hasta mayo y que el impacto del ajuste comenzará a golpear con fuerza en los días próximos.

En el balance general, la liga amarilla -compuesta por 9 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri- logró moverse con cohesión y, pese a algunas diferencias internas, tuvo una respuesta unificada ante el llamado de La Libertad Avanza (LLA).

Además de Torres, Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy) son algunos de los mandatarios que celebraron la jugada.

Posturas disímiles entre gobernadores preonistas

Del otro lado de la arena, el peronismo enfrenta un nuevo desafío. Algunos dirigentes, como el catamarqueño Raúl Jalil, ya anticiparon su intención de asistir a la cumbre en Córdoba citada para el 25 de mayo.

«Tenemos buenas expectativas si hay margen para dialogar. Nosotros entendemos la situación económica general, pero el país es una sola unidad y hay que ser equitativos para no generar asimetrías», admitieron desde un distrito PJ.

En paralelo, una gestión de Unión por la Patria (UP) confió que «sería muy adecuado poder consensuar una agenda de trabajo entre todos los ministros y ministras de economía».

Otros mandamases peronistas se mostraron intransigentes. El pampeano Sergio Ziliotto, por caso, anticipó su rechazo al cónclave con el Gobierno. «Siempre vamos a dialogar. El diálogo es la base de la política. Pero el diálogo se construye a partir del respeto. Y los acuerdos devienen del consenso, no de la imposición», aclaró Ziliotto en X.

Al respecto manifestó que «no se construyen consensos pretendiendo poner de rodillas al otro, agrediéndolo y quitándole lo que le pertenece y debe defender». «Para este Gobernador, nunca será posible un acuerdo si antes no se respeta la Constitución Nacional y, a partir de sus máximos postulados, la división de poderes y el Federalismo», consideró.

Por su parte el riojano Ricardo Quintela tildó al Pacto de Mayo como una «copia del Consenso de Washington» y fustigó el llamando presidencial

En Tucumán, Osvaldo Jaldo -quien rompió con Unión por la Patria (UP) durante el tratamiento de la ley ómnibus- ratificó su independencia del espacio celeste y declaró que «nos tenemos que juntar lo antes posible». «No podemos seguir divorciados, ni siquiera tener un diálogo con la Nación. Creo que en algún momento hay que llegar a sentarse, donde la nación pueda plantear sus necesidades para poder gobernar el país», disparó el dirigente.

Este lunes, durante la apertura de sesiones ordinarias locales, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, podría brindar precisiones respecto a su postura. En la víspera de sus discurso, diputados y senadores bonaerenses del PRO le reclamaron al gobernador su adhesión a la convocatoria de Milei.

En un comunicado, los legisladores apuntaron que «no es momento de especulaciones» y que se tiene que «discutir y decidir» qué Provincia es la que quieren. «Le pedimos al gobernador Kicillof que convoque a todos los intendentes y a todas las fuerzas con representación legislativa para decidir juntos cuál es el Plan y la hoja de ruta que marcará el destino de la Provincia de Buenos Aires a largo plazo», ampliaron. (ambito.com)