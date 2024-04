Milei habló de su rutina diaria y sorprendió al mencionar a Conan entre los perros que viven en Olivos

El presidente Javier Milei habló en una entrevista sobre su rutina en la Quinta de Olivos y contó que su manera de relajarse es visitar a sus perros. Además, ratificó que son cinco los mastines que conviven con él y sorprendió al mencionar a Conan (el perro que murió en 2017) como uno de los canes que viven en la residencia.

Durante una entrevista con el presentador de la CNN en Español, Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado se refirió al día a día que tiene en Olivos. En ese contexto, explicó que compartir un momento con sus perros le permite despejar su mente.

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, dijo.

Ante la respuesta, el periodista dijo haber leído “en algún lado que tiene que estar con uno por vez porque si está con los cuatro se pelean», a lo que Milei lo corrigió: «Con cinco, son cinco», dijo, y nombró uno por uno a los perros, incluyendo a Conan, el cual se trataría de un clon de su predecesor, al igual que los otros cuatro.

Javier Milei habló de sus cinco perros y definió la personalidad de cada uno

Luego continuó. “No, no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles. Y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos (se ubican)”, prosiguió el mandatario.

Respecto del carácter de cada perro, Milei reveló que tienen “personalidades muy distintas”. Y pasó a mencionar a cada uno: “Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial”, dijo, para luego volver a referirse a Conan, al que mencionó como un perro que “luce muy tranquilo, pero no lo provoque”.

“Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote: físicamente en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto”, dijo riéndose.

Después habló de Robert, al que consideró como “muy, muy, muy revoltoso. O sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido”.

Milei contó el por qué del nombre de sus perros

«Tengo 5 perros, mastines ingleses. Conan, que es el papá, Milton, Murray, Robert y Lucas», dijo tiempo atrás, en su visita a La Noche de Mirtha, donde explicó que sus nombres se deben a los economistas Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas. En tanto que Conan, el perro fallecido, llevaba el nombre por «Conan, el bárbaro», la serie literaria.

Mientras estaba hablando sobre ellos, Mirtha Legrand le preguntó por un rumor que circuló tiempo atrás: «¿Es verdad que le hablas a uno que está muerto? Porque eso lo cree la gente y se decepciona mucho cuando lo escucha». Y el candidato a presidente trató de evadir el tema: «Que digan lo que quieran».

El periodista Juan Luis González, autor del libro “El Loco”, una biografía no autorizada del líder de La Libertad Avanza, contó tiempo atrás que Conan murió en 2017, aunque antes de ello logró clonarlo, a los que «tiene divididos como si fuera un gabinete: él cree que Conan, que murió, reencarnó en uno de los clones y lo ayuda ‘con la estrategia general’. Después está Murray que le da ideas de economía, y Lucas es el que lo hace ver el futuro y aprender de los errores, casi como si fuera un gabinete que tiene ahí». (ambito.com)