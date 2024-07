Milei confirmó que Sturzenegger jurará como ministro esta semana y anticipó cuál será su función

El Presidente Javier Milei adelantó en TN de Noche que el exmandatario del Banco Central Federico Sturzenegger jurará como ministro esta semana. Si bien no anticipó el nombre del Ministerio que ocupará, aseguró que “se va a dedicar a todos los temas de desregulación, de liberar mercados y de todo lo que tiene que ver con hacer una economía más libre”.

De la misma manera, en una entrevista con Franco Mercuriali, se explayó: “Es la agenda del largo plazo, son todas reformas estructurales de largo plazo. La idea es tomarle juramento la semana que viene. Una vez que se lo tomemos, dentro de todas las leyes que estamos mandando, vamos a estar enviando la Ley de Hojarascas, que son la eliminación de 100 leyes que implican más de 100 reformas estructurales, así que estamos avanzando con eso”.

Milei, quien contó que almorzó con Sturzenegger el jueves, señaló que durante las tres horas que estuvieron reunidos hablaron de las funciones que ocupará desde la semana que viene. Además, dijo que discutieron sobre teorías económicas en cuanto a “las contribuciones” que están elaborando y trabajando con el asesor presidencial, Demian Reidel. Además, aseguró que no habrá ningún cambios en otros Ministerios.

Por otra parte, Milei también reveló que existe una posibilidad de unión con el PRO en un futuro no muy lejano: “El PRO fue un elemento importante en la aprobación de las leyes, acompañó sin fisura. Estoy muy agradecido a muchos diputados del PRO, como Cristian Ritondo, Diego Santilli y de la propia María Eugenia Vidal, con quien tenía diferencias. En algunas cosas trabajamos muy integrados”.

“El año que viene vamos camino a una fusión de las fuerzas con el PRO. Hoy sacaríamos el 57% de los votos, estamos para hacer cosas muy grandes”, confió.

Sobre la relación con el expresidente Mauricio Macri, insistió con que no hay conflictos.“Si hay algo con lo que nosotros nos entendemos es que no tenemos una visión ególatra de las cosas, trabajamos sin problemas”, comentó.

Con respecto a la Ley Bases, que recientemente fue aprobada con el paquete fiscal en la Cámara de Diputados, indicó que junto al Gobierno irán en busca de poder sancionar más leyes: “Tenemos 3200 reformas pendientes más. No vamos a parar hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo”.

El Presidente, además, puso en duda ir a los Juegos Olímpicos de París, que serán desde el 26 de julio hasta el 11 de agosto: “La idea era ir, pero hay otros temas. También habíamos arreglado con Emmanuel Macron para ir a ver al Olympique de Marsella. Nos sugirieron ponerlo en stand by”.

Las frases más destacadas de Javier Milei en TN de Noche

-Los números de los primeros cinco meses fueron muy positivos. Junio tiene una cuestión de estacionalidad, pero cuando tomes los seis meses vamos a estar en claro superávit.

-No hay fecha de la salida del cepo, no podemos dar una fecha porque esta no es una economía dirigista.

-No es cierto lo que dice el fracasado de Ricardo López Murphy ni tampoco es cierto lo que dice el fracasado de Carlos Melconian. Los dos son parte de la decadencia y el fracaso de la Argentina.

-A medida que la economía crezca, el gasto público va a caer. Esa recaudación se la vamos a devolver a los argentinos con baja de impuestos.

-Si te agarro robando te corto la mano. No voy a cubrir a ninguno funcionario. Le pongo un torpedo en la cabeza al que sea, no me importa nada. Yo tengo un compromiso con los argentinos. No me siento parte de la política, me siento parte de los argentinos y voy a hacer lo que ellos me pidieron.

-Los empresarios más grandes del mundo obviamente que van a venir a invertir. Hay lugar para todos.

-Tengo diferencias absolutas con Axel Kicillof. Es una persona atada al fracaso de la Argentina, esperemos que puedan cambiar la visión, ser parte de la solución y no del problema.

-Los jubilados fueron estafados históricamente. Te estafaron el día que jubilaron personas sin aportes y las jubilaciones fueron destrozadas durante el gobierno de Alberto Fernández.

-No hay magia, me encantaría que fuera instantáneo, pero en la vida real demanda tiempo. El proceso de crecimiento es de largo plazo.