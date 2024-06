Mariela Delgado recibió el Premio Anual a la Excelencia y Alto Rendimiento Deportivo «Ernesto Finito Gehrmann»

La deportista Mariela Delgado, que se desempeña en la disciplina paraciclismo, recibió el Premio Anual a la Excelencia y Alto Rendimiento Deportivo denominado Ernesto «Finito» Gehrmann, que se otorga desde el año pasado en el marco del Día Provincial del Deporte.

En 2023, durante los Juegos Parapanamericanos celebrados en Santiago de Chile, la ciclista logró la medalla de plata en la prueba individual. Este año, en tanto, obtuvo tres medallas en la prueba de Pelotón de Ruta en las Copas del Mundo realizadas en Australia, Bélgica e Italia. La primera fue de plata, en Adelaida; y luego, en las competencias en Europa, cosechó dos medallas de oro, primero en Ostende y posteriormente en Maniago.

Próxima a cumplir 38 años, Delgado atraviesa un gran momento de su carrera deportiva y se encuentra en España, preparándose y proyectando las próximas competencias para este año. Por ese motivo, el padre Miguel Delgado y la madre Ana Caballero, recibieron el galardón de manos de «Finito» Gehrmann.

Desde Europa, Mariela manifestó la satisfacción por el premio y consideró que «es muy importante que reconozcan a aquellos deportistas que surgen de la provincia, me parece muy lindo y es un mimo al alma». Y agregó que significa “un honor, un orgullo poder ser reconocida por mi provincia natal, el lugar que me vio nacer y que este premio lo reciban mis padres es muy valioso porque fueron ellos quienes me dieron los valores con los cuales crecí, me formé y estoy haciendo mi camino como deportista. Esos valores que me han permitido mantenerme firme y trabajando en aquello que uno quiere y sueña, y apoyándome incondicionalmente más allá de las decisiones que uno tome».

En la ocasión, el Ministerio de Deportes también reconoció a atletas a través del premio Mayor Progreso, considerando los desempeños deportivos durante la temporada 2023-24. En este caso, Mayor Progreso femenino fue para Camila Tello, por los excelentes resultados conseguidos en patinaje artístico; y Mario Ríos recibió el estímulo Mayor Progreso masculino, por su crecimiento en el futbol para ciegos, jugando en la selección argentina -Los Murciélagos- que ganó la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023.

Día Provincial del Deporte

En septiembre de 2022, la Cámara de Representantes estableció el Día Provincial del Deporte el 7 de mayo de cada año, como reconocimiento a Ernesto “Finito” Gehrmann y en conmemoración de su natalicio. También creó el Premio Anual a la Excelencia y Alto Rendimiento Deportivo, denominado Ernesto “Finito” Gehrmann, para reconocer y premiar a deportistas de Misiones.

La ceremonia se realizó el martes por la tarde en el CePARD, en la ciudad de Posadas, y estuvo encabezada por Gehrmann, acompañado por Los Finitos, el equipo que newcom que integra hace ya varios años y en la disciplina que practica a los 79 años. Recibió un reconocimiento y entregó el galardón principal a los familiares de Mariela Delgado.

«Finito» marcó una época en el básquet nacional e integra la lista de goleadores históricos de la selección argentina en Mundiales. Es una institución del básquetbol argentino y, al mismo tiempo, el deportista más importante de Misiones, por trayectoria, trascendencia y preponderancia, manteniendo siempre la humildad y la nobleza como rasgos característicos de su personalidad.

El encuentro contó con la presencia de los diputados provinciales Martín Cesino, Mabel Cáceres -presidenta de la Comisión de Educación y Deporte de la Cámara de Representantes-, la diputada mandato cumplido Adriana Bezuz, autora de la Ley V, nº 16; y el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst; entre otras autoridades.