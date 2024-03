Luis Caputo explicó cuánto será la jubilación mínima, qué número tendrá la inflación de marzo y cuándo se levantará el cepo

El ministro de Economía señaló que en marzo la inflación será de un dígito; especuló que el anuncio de abrir importaciones a productos de la canasta básica hará que los supermercados bajen los precios que aumentaron especulando con una situación económica peor

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue entrevistado por Luis Majul en la pantalla de LN+ y aseguró que la inflación de marzo podría bajar a un dígito, luego del 13,2% de febrero y el 71% acumulado en los últimos tres meses. Además, adelantó que las jubilaciones tendrán una “recomposición del 64%” y que el Gobierno planea quitar el cepo cambiario lo antes posible, pero “cuando no haya riesgos”.

Consultado sobre la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, Caputo analizó que hay dos variantes que en los últimos años fueron las que licuaron los ingresos de ese sector: “La verdadera licuación de las jubilaciones vino con las moratorias. Hay una base de trabajadores que es la misma desde 2011. Estos, antes, con sus aportes soportaban a 2.000.000 de jubilados, ahora son 6.000.000 porque el kirchnerismo metió 4.000.000 sin los aportes. Las cuentas no dan”.

“La segunda variante es la fórmula que le decíamos desde el día uno. Es malísima. Lo queremos solucionar, y lo usan políticamente, estamos hartos de que lo usen. Al 30% que dimos el mes pasado, le estamos sumando el 13% de febrero y un 12,5% de recomposición, sin tener en cuenta el bono. Por eso la nueva jubilación mínima va a ser $172.000. Tendrán una recomposición del 64%”, plasmó tal y como había adelantado LA NACION.

En ese sentido, consideró que al decidir aplicar el aumento de las jubilaciones por decreto “se terminó el jueguito político”. “Tomamos el toro por las astas, lo sacamos por DNU y a partir de ahora se ajusta mensualmente. El próximo ajuste les hubiera correspondido en junio. Desde abril se ajusta todos los meses”.

Sin embargo, en el Boletín Oficial del lunes, publicado a penas un par de horas después de la entrevista, se estableció que las jubilaciones se actualizarán a través de la actual fórmula por lo menos hasta junio. Será en el segundo semestre que se derogará y se comenzaría a establecer por decreto. Aunque sí cabe señalar que en abril y mayo habrá reajustes en torno al 12,5%, pese a que no están previstos en la actual ley.

Inflación

Por otro parte, argumentó que continuará la tendencia a la baja de la inflación, desde el pico de más del 25% en diciembre. “Tengo expectativa de que la baja de inflación va a suceder más rápido de lo que muchos creen. De hecho, ya sucedió, lo que pasa es que el índice no lo refleja. La inflación ya está corriendo a niveles de un dígito en general. En alimentos en la tercera semana de marzo se plancharon. Soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido”, aseguró.

De la misma forma, se refirió a la reunión que mantuvo con las principales cadenas de supermercados. Habló de precios exagerados, y que deberían empezar a bajar, en parte, por abrir la importación a productos de la canasta básica. “Cómo va a ser raro que me junte con los formadores de precios. Me preocupo y me ocupo de los precios. Me querían comparar con [Guillermo] Moreno (…) hay una diferencia. En cómo querés resolverlo. Si veo precios fuera de lo que deben ser me voy a preocupar, pero no voy a intervenir el Indec para hacerle creer a la gente que la inflación es más baja o poner Precios Cuidados. Los hacemos competir”.

“A los empresario los escucho y me reconocen que praiciaron sus productos teniendo en cuenta una situación económica mucho peor. Hoy no los corrigen. Ponen promociones de 2X1 que no lo capta el índice de precios. Es una observación de la realidad. Ahora lo están cambiando y para darles un envioncito abrimos las importaciones a la canasta básica para que sientan la presión de que si no los bajan van a venir productos importados que los reemplazarán”.

“Lo que más podemos garantizar es que no nos vamos a desviar del curso. Ni 10 centímetros. Nunca vi a alguien con tanta convicción”, indicó sobre el presidente Javier Milei. “Lo ideal sería avanzar con el apoyo del Congreso y los gobernadores, pero mejor es no tranzar con la política y no tener que aumentar el gasto para financiarlo con deuda o emisión, la alternativa es seguir por el curso que vamos, ir con la gente, eventualmente sin la política”.

Cepo y dolarización

En otro tramo de la entrevista, Majul le consultó a Caputo respecto de la posibilidad de poder quitar el cepo cambiario y aplicar la dolarización. El funcionario nacional consideró que ambas medidas se adoptarían en cadena, pero con la certeza de que no hubiera riesgos económicos.

«Estamos Controlando Muchísimo La Emisión»

“Queremos sacar el cepo cuando estemos seguros de que no hay riesgo para los argentinos. Antes de eso hay que recomponer el balance del Banco Central. La otra opción es que lleguen nuevos fondos para capitalizar al Banco Central (…) ese sería una especie de atajo que vamos a explorar”, indicó Caputo.

En esa misma línea, ubicó la dolarización: “Es una última etapa. En principio hay que empezar a crecer desregulando. La primera etapa es la competencia de monedas. Ambas la vamos a hacer cuando estemos listos (…) no vamos a exponernos a sobresaltos”.

Sector público y suba de impuestos en la Provincia

Asimismo, consideró que se debe continuar con el achicamiento del sector público. “Mucha gente cree desde la calle que la mayoría está por vocación en el sector público, hay algunos que sí, pero otros tantos están por negocios. Todo es negocio. No es que se hacen cosas y se genera un retorno por eso, se piensa en hacer cosas para cobrar un retorno. Lo veo mucho en infraestructura que es donde más corrupción hay por la obra pública, en las empresas, los fondos fiduciarios. Cuando arrancaron con las privatizaciones de las empresas pensé que era exagerado, pero ahora que lo veo, habría que privatizar todo”, manifestó.

Después, volvió a criticar la utilización indiscriminada de cuantiosas sumas de dinero a través de fondos fiduciarios: “Qué necesidad hay de tener que construir un esquema aparte, que no pasa por el tesoro, para que alguien pueda disponer de los fondos de la gente que paga los impuestos. De dónde salió eso. Tiene que pasar por el Congreso y administrarlo el Tesoro”.

“Hay muchísimos fondos donde hasta pueden haber nacido con buenas intenciones, pero que haya tanta discrecionalidad, de mínima es raro”, sintetizó.

Por otro lado, evaluó como algo positivo que se haya dado marcha atrás con los aumentos para funcionarios y legisladores nacionales. “Me parece que es un gesto porque la gente la está pasando mal, más allá de lo que implica en el gasto, es solidarizarse”, dijo.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre el llamado que realizó el diputado nacional José Luis Espert a una “rebelión fiscal” en la provincia de Buenos Aires, a raíz de la suba de impuestos aplicada por el gobernador Axel Kicillof, Caputo apuntó contra el modo de gestión del exministro de Economía de Cristina Kirchner.

“El gobernador es consistente con lo que piensa. Subiendo impuestos y gastando a lo bonzo. No debería ser una sorpresa. Me preocupa por Buenos Aires. Así ya destruyó varias generaciones con esa política. Ahora lo están padeciendo los bonaerenses. Pero tengo que tener respeto porque la gente lo votó, pero son políticas pésimas”, expresó.

Si bien no justificó lo expresado por el ahora diputado de La Libertad Avanza, tampoco lo repudió: “Llega un punto en que alguien puede pensar que lo que se cobra en niveles de impuestos es confiscatorio. Lo que uno cobra tiene que tener una lógica, y algunos aumentos parecen que no tienen lógica”.

(ln-mas) (LA NACION)