Liderazgo y Oratoria: la importancia de la Comunicación para la Gestión del Cambio y de qué se trata el «rapport»

La Licenciada en Comunicación, socio fundadora y Directora de Ú Consultora, Sol Jouliá, estuvo en el programa Cadena de Noticias, de la señal C6Digital para hablar de Comunicación para la Gestión del Cambio / Oratoria y Liderazgo. La entrevistada realiza capacitaciones en empresas y mantiene constante intercambio a través de su red de Instagram @soljouliaok.

La también Diplomada en Comunicación No Verbal, Comunicación asertiva, Integración y equilibrio dijo que trabaja con profesionales, con gente que tiene una determinada trayectoria, una cantidad de años ya haciendo determinada actividad. «Y nuestro abordaje sobre todo tiene que ver con acompañarlos para que con la comunicación desde ese espacio puedan generar nuevas estrategias y sobre todo cambios», comentó.

Sostuvo que muchas veces la gente llega hasta el equipo que dirige porque le dijeron «mirá, tenés que ir con Sol porque tenés que mejorar su oratoria, si te vamos a poner al aire o si te voy a dar un micrófono más vale pulite un poco porque así no vamos ni para atrás ni para adelante», pero una vez que llega el trabajo es integral».-

En este sentido, explicó que es integral ya que una persona no mejora su comunicación porque se le enseñe dos o tres tips. «Que se le diga ´mirá, párate así, movete acá, acá te dejo el micrófono, allá está la cámara, vos tenés que hacer esto y esto´. La persona necesita que le resulte natural y sobre todo ser quién es, porque si no nosotros, que somos los espectadores de a pie, vemos a esa persona, a ese político, a ese dirigente decimos ´está coacheado´ . Y la gente, entiendo yo que se refiere, a que dejó de ser natural», afirmó.

Según Jouliá, Misiones es un lugar en donde todavía «nos conocemos con lo cual queda ridículo que yo hable como una determinada manera, después me pongo frente a la cámara y soy otra, no tiene sentido, porque, además, la gente no va a elegir y no elige al que es de cartón, queremos gente de carne y hueso, real, que nos cuente o que nos muestre es que le pasa. No es que queremos buena noticia, queremos verdad, queremos la realidad, queremos las cosas como son».

«Hacer rapport naturalmente»

La experta en Comunicación no Verbal manifestó, además que trabajan con el «rapport». «Es una palabra que no tiene traducción al castellano, podríamos decir que significa traer, retomar algo y rapport era la persona que llevaba el carruaje. La persona iba adentro y el conductor llevaba el carruaje para el lugar que se quería ir», apuntó.-

De acuerdo con Jouliá, el rapport es una herramienta clave de la programación neurolingüística que ayuda a generar seguridad y confianza con el otro. «Cuando no hay o cuando se cortó», agregó. «Cuando vos no tenés esa herramienta cuando vos no sabés cómo generar confianza y es la primera vez que te encontrás con alguien o se bloqueó tu comunicación porque te peleaste, discutiste, pero vos tenés que comunicarte, no tenés ninguna opción tenés que hacerlo, necesitas algo que te ayude a generar ese espacio en el que el otro se siente cómodo para poder hablar, de lo que vos querías hablar», remarcó.

La entrevistada indicó que entonces se tiene un contenido y una persona. «Aplicamos la sintonía al rapport para que vos le puedas contar ese contenido a esta persona, en el idioma de esa persona, a la manera de esa persona, en los tiempos que el otro habla», afirmó.

Pero si se está ante una persona que casi no habla, que lo hace entrecortado, dice dos o tres palabras. «El rapport lo que hace es espejar, acompasar, acompañar, cómo está el otro, el otro el clima del otrom la manera de ser del otro y lo hacemos naturalmente», aseveró. Jouliá.

Para la experta, «las personas naturalmente nos identificamos y nos sentimos afines con esas personas que tienen nuestras mismas formas de pensar, nuestros valores o con esas personas que yo admiro mucho, que es mi referente, rápidamente entro en confianza y espejo el cuerpo del otro sin darme cuenta, esa es una forma o con tus amigos lo que se hace es empezar a copiar los términos, tienen códigos, tienen chistes».

«Si vos observás en una mesa al líder cuando está realmente captando la atención de las otras personas, el resto le copia la postura sin darse cuenta, mientras está hablando copia y le copia la manera de hablar», resaltó Jouliá.