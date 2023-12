La república del revés o el autoritarismo de las minorías

En vísperas de la sesión especial de asunción de los nuevos legisladores que se incorporan a la Cámara de Representantes una alianza variopinta apareció en escena para anticipar que propondrían una alternativa para la conducción del Parlamento misionero. O no saben contar, o simplemente pretenden obstaculizar, como siempre lo han hecho las fuerzas políticas a las que pertenecen, intentando, otra vez, seguramente traer a Misiones un enfrentamiento estéril propio de los escenarios que militan a nivel nacional.

En efecto, los cinco diputados de la UCR se unen a los cuatro diputados del PRO y a dos de Activar para hacer un interbloque «Juntos» (con reminiscescias de Juntos por el Cambio) de once miembros. Esos once diputados que integran la oposición pretenden desafiar a los 29 que ingresaron por el Frente Renovador de la Concordia. Y esta cifra obedece a las elecciones ganadas en los últimos años, cuyos resultados siempre se acercan, cuando no lo sobrepasan, al 70% de los electores que concurrieron a las urnas.

Qué sentido tiene entonces proponer una fórmula alternativa para elegir a las autoridades de la legislatura: presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Autoridades para las que siempre el FR renovador respaldó a un integrante de la oposición en la vicepresidencia segunda.

“Tenemos el desafío de cambiar la agenda y las prioridades actuales”, dicen en el texto difundido. La pregunta del millón es ¿porque´? Acaso si se muestran “más papistas que el papa”, según el dicho popular, oculten cuánto los ha ignorado el presidente electo, en los sondeos realizados a nivel provincial en busca de aliados en el Congreso de la Nación.

O que se ignore la descalificación con que los trataba el entorno presidencial: advenedizos y oportunistas, porque los juzgan responsables que Patricia Bullrich resultara tercera en la primera vuelta. En cambio, querían hablar de una alianza “seria” para llevar adelante la agenda que se propone llevar adelante Javier Milei a poco de asumir, también este domingo. Y buscaron al Frente Renovador de la Concordia, así de simple.

Ahora bien, pretender imponer criterios desde una minoría absoluta es propio de las autocracias, no de las democracias. Y ese es el mensaje inequívoco que dan a su propio electorado. Porque si en definitiva han sido electos para ser oposición seguramente esperan que actúen con criterio y sensatez. Cambiar agendas y prioridades a quien gobierno o pretender hacerlo no es de demócratas y tampoco de “gente de bien” como le gusta calificar al presidente electo. Que sí busca en la oposición los votos que no tiene para llevar la gestión que votó la mayoría en la Argentina.

No debe olvidarse que el Frente Renovador votó a las autoridades que Milei propuso para las presidencias de Diputados y Senadores. Deberían imitarlo también para no desairar al mismísimo Milei.