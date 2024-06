Justina en recuperación: «Hay que creer para ver y puede aparecer el milagro», dice el padre de la niña diagnosticada con Cáncer de Hueso

Justina Lima, de 8 años, regresó a Posadas luego de un largo proceso de tratamiento al osteosarcoma, enfermedad que enfrentó con éxito, dando un ejemplo de lucha, esperanza y fe.

Adrián Lima, padre de la pequeña que superó un Cáncer de Hueso tras un largo tratamiento contra la compleja enfermedad, relató en declaraciones al programa Cadena de Noticias que se emite por la señal C6Digital cómo fue el proceso de recuperación médica de su hija y cómo afrontó la familia los díficiles momentos.

«Nos ha pasado que al estar en el Hospital Italiano contábamos con un equipo de psicólogos del mismo nosocomio y paralelamente he tratado de contratar una ayuda psicológica para mi. De estar en un momento devastado. Conseguí una profesional, fui a tres sesiones pero no me he sentido cómodo. Pero ahora estoy estamos nuevamente en la búsqueda», comentó.

Lima no duda en atribuir que «todo se lo debe al Señor», al referirse a la recuperación de su hija. «No era tan creyente como lo soy ahora. Estaba desesperado y me aferré a Dios. Siempre lo dije y siempre me han dicho, hay que creer para ver. Nada más. Ahí está ahora Justina, jugando, saltando. Justina ganó una batalla increíble», expresó.

Seguidamente, el padre de la niña comentó que todo el proceso de tratamiento fue sometida «a muchísimas cosas feas». Agregó luego sobre algunos pormenores de la vida cotidiana. «El día a día. Uno cree que eso es normal, que eso va a ser siempre así. Llegar a la casa y ver que están todos bien. Y eso se naturaliza y que eso es normal. Ahí uno se da cuenta lo bendecido que es. Que nadie tenga problemas de salud. Nosotros nos aferramos muchísimo a Dios y Justina está con nosotros», afirmó.

El padre refirió que los controles a Justina continúan, cada tres meses durante cinco años. La esperará tomografía de tórax, los estudios clínicos normales. «El camino fue muy largo, muy pesado, muy triste. Muy cansador, especialmente para ella pero gracias a Dios estamos bien», destacó.