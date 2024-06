Javier Milei: “Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la emisión cero, se viene el cambio de régimen monetario”

El presidente Javier Milei expresó en la mañana de este viernes su satisfacción por la sanción de la Ley Bases en el Congreso y aseguró que esto marca un punto de inflexión para la Argentina y para la gestión libertaria.

“Hasta ahora hicimos la fase 1 del gobierno; por un lado, hemos pasado la reforma estructural más grande de la historia. La Ley Bases de anoche es un hito histórico y monumental, es cinco veces más grande que la reforma que hizo (Carlos) Menem, que hasta ahora era la más grande de la historia argentina”, comenzó su análisis el jefe de Estado, en declaraciones al periodista Antonio Laje en el canal LN+.

Luego, se enfocó en el futuro y adelantó lo que viene: “Hemos logrado consolidar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya pasó la etapa del déficit cero, ahora vamos a la etapa de emisión cero, ahora se viene el cambio de régimen monetario”.

En ese sentido, el Presidente hizo una aclaración relevante: “Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados”.

De todos modos, dejó en claro que no se conforma con los cambios que propiciará la Ley Bases y adelantó cuáles serán los próximos pasos: “Vienen más reformas estructurales, la semana que viene hacemos el nombramiento de (Federico) Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama “Ley de Hojarascas”, que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico”.

Aunque no precisó cuál va a ser el ministerio que encabezará Sturzegenener, el mandatario detalló que “va a ser el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo”.

También intentó llevar tranquilidad al mercado, ante la inquietud por la caída de reservas: “Estamos sobrecumplidos en la meta, podríamos hasta perder 4 mil millones de dólares, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero estamos holgados en materia de reservas”.

Consultado por la promesa del ministro de Economía, Luis Caputo, de reducir el Impuesto País si se aprobaba la Ley Bases, Milei explicó: “Efectivamente, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto”.

En cuanto a la marcha de la economía, el jefe de Estado fue optimista: “Ya se está moviendo y hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida. Cuando pasa el pánico se empieza a expandir el consumo, hay recomposición de salarios reales y de jubilaciones y el gasto público en términos reales cayó 30%, lo que implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI, que ahora vuelve para que la gente lo pueda usar… En diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy discutimos los créditos hipotecarios”.

A continuación, otras frases destacadas:

Impuestos, dólar, y libertarados

“El salario real está mejor que cuando asumimos. Las jubilaciones están arriba y en dólares se duplicaron”.

“(Bono para jubilados): tiene característica discrecional, y tenemos que ser serios. Solo habrá bonos en función de cómo viene la situación y los números fiscales. No vamos a mentir dando cosas que no hay”.

“(¿Te preocupa el dólar?) No”.

“La dolarización va a ocurrir naturalmente. Es en realidad competencia de moneda. El peso no necesitas que desaparezca, lo que necesitas es que no crezca más. Es un proceso que se va a ir dando con el tiempo”.

“Hay algunos que confunden ser libertarios a ser libertarado”.

“Hemos descubierto que enfrente tenemos un conjunto de degenerados que no tiene ningún tipo de problema de destruir a la población con tal de tener poder, eso se ve en lo que nos dejaron de herencia”.

“Yo no voy a llorar por la herencia, porque en condiciones normales no tenés un presidente libertario, tiene que estar todo muy roto. Era mucho más fácil arreglarlo si estallaba, pero ellos esperaban que nos estallara todo y en diciembre arrancaban los saqueos y en enero volvían al poder, todo el ajuste se hacía por las malas, todo era culpa de los libertarios e ibas a tener 100 años más de populismo hasta que nos hundiéramos en la más guarra de las miserias”.

“La idea es simplificar la estructura tributaria y de 170 impuestos bajarlos a 10, por eso es tan importante el pacto de mayo”.

“(¿Te interesa mucho lo que piensen de vos?) En términos generales, me importa un rábano”.

Premio Nobel, Lula y el Papa Francisco

“No quiere decir que yo me postulé, dije que estábamos trabajando en algo que es un torpedo de la política neoclásica de la economía. De ahí a decir que me postulé para el Nobel de Economía es una estupidez del tamaño de una casa”.

“(Sobre el pedido de disculpas de Lula da Silva) Parece una discusión de criaturas de, de preadolescentes. Es el mismo mecanismo de (Gustavo) Petro, de (Pedro) Sánchez. ¿Te creés que Lula no hizo cosas parecidas, metiéndose activamente en la campaña electoral nuestra? Las cosas que yo dije encima son ciertas. ¿Cuál es el problema, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? Y le dije comunista. ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir la verdad?”.

“Es más importante los intereses de los argentinos y los brasileños que el ego inflamado de algún zurdito”.

“Fue distinto lo que hizo el Papa; tiene una interpretación de los hechos y una visión opuesta a la que yo tengo, y me di cuenta de que por más que tengas una visión distinta, eso no ameritaba que utilizara los calificativos que utilicé. Me equivoqué, le estaba diciendo algo por pensar distinto, por tener una lectura de la sagrada escritura distinta a la que tenía yo”. (Infobae.com)