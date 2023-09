Investigadora misionera del Conicet no quiere «darle más prensa» a Milei y prefiere difundir los trabajos científicos «que benefician a la sociedad»

La investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Misiones, María Cristina Área, dijo en el programa Sociedad, Ambiente y Sustentabilidad, que se emite por la señal de C6Digital con la conducción de la abogada especialista en Derecho Ambiental, Sonia Weisheim, que tratan de mostrar lo que vienen haciendo en el organismo estatal y explicarle a la sociedad sobre tales trabajos de investigación y no salir a replicar las expresiones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Área, doctora en Ingeniería Papelera, agregó que en general lo que piensan sus colegas es considerar «no darle más prensa de la necesaria a ese candidato», quien adelantó que el Conicet también sería uno de los organismos del Estado que serían eliminados en caso de que suceda en el cargo a Alberto Fernández.

Además, la científica sostuvo que la sociedad entendió durante la pandemia el valor de las investigaciones. «O sea que me parece que en el momento en que este candidato dijo sus célebres palabras, no es que la sociedad se haya hecho eco en general. Aunque por supuesto que hay personas que piensan, o no piensan -observó- porque hay mucho desconocimiento o ignorancia, entonces me parece que dar a conocer nuestro trabajo es la forma de responderle», insistió.

En esta línea destacó la importancia de la participación del Estado para llevar adelante proyectos de investigación científica.