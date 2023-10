Horror en Israel: a escasos 5 km de Gaza, misionero y su familia pudieron escapar a tiempo del ataque terrorista de Hamas

Mario Haas habló desde el Kibutz Carmia, en el sur de Israel, con el programa Cadena de Noticias, de la señal de C6Digital con la conducción del periodista Jorge Kurrle. Relató el horror que se vive en estos días en esa zona de Oriente Medio en el marco de la escalada de violencia tras el masivo ataque del grupo terrorista Hamas, en el poder de la autoridad palestina, a posiciones israelíes.

“A cada rato suena la sirena de alarma de misiles”: preocupación por el centenar de misioneros que viven en Israel mientras aumenta el número de muertos

En la entrevista televisiva también participó Jorge Lindheimer, de la Comunidad Israelita de Misiones.

Por razones de seguridad, Haas declinó dar precisiones respecto a la ubicación en que se encuentra con su familia en resguardo.

«Israel está atacando ahora masivamente. Siempre avisaba que van a bombardear y ahora no lo harán más. Estamos llegando a más de mil muertos, con gente secuestrada, grandes y chicos, con vejaciones. Es terrible, esto no se puede perdonar», expresó.

Haas comentó que el pueblo israelí está unido «y esto emociona mucho». Agregó que no tienen planificado regresar al país. «Acá me quedo, tengo un hijo que está en la reserva (del Ejército israelí) y otro en otro lugar que no puedo decir. Uno no se mueve de acá», insistió.

En tanto, al hacer referencia a la posible salida del estado bélico de estos días, Haas consideró que «la única solución es el exterminio de todos los terroristas y que el mundo entero se dé cuenta quiénes son los terroristas».

Observó que al pueblo judío siempre se lo persiguió «y nos quieren exterminar pero no van a poder porque somos un pueblo muy fuerte». «Duele lo que esté pasando y que haya gente que culpa a Israel y no a los terroristas», expresó.

Indicó que en el Kibutz permanecen alrededor de 200 familias.

Luego comentó al recordar a su pueblo natal, Leandro N. Alem, hizo especial mención al club Atlético Alem. «En Israel solo somos dos hinchas de ese club, mi hijo y yo», apuntó para nombrar seguidamente algunas de las familias de la provincia, de su cercanía.

Haas lamentó, en tanto, que se difundan imágenes de lo que sucede en Israel con los ataques. «Yo tengo esperanza que esto se pueda terminar pronto pero ya dijeron que va a seguir. Espero si estoy con salud, estar próximamente en Misiones», cerró.

Por su parte, Lindheimer -quien hace tres semanas estuvo en Israel donde visitó a familiares- relató que hay gente que nació en Misiones y están viviendo en el país del medio oriente. «Tenemos un censo que nos da aproximadamente cien personas, pero si agregamos los hijos y los nietos, el número es mayor», remarcó.

Lindheimer aclaró que los argentinos que van a ser repatriados son los que están de visita en aquél país.

Este viernes, a las 20:15, se realizará en la sede de la Comunidad Israelita ubicada sobre la calle San Martín, entre Rivadavia y 3 de Febrero, de Posadas, una ceremonia en memoria de los caídos en el ataque terrorista de Hamas.