Herrera Ahuad visitó Puerto Iguazú, recorrió un paseo gastronómico y destacó el apoyo a las políticas públicas

El Gobernador visitó en la tarde de este lunes “Yabuticaba, Mercadito de la Selva”, un innovador paseo gastronómico en Puerto Iguazú que apuesta al desarrollo económico y del empleo en la zona.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad recorrió el predio, acompañó la inauguración de este nuevo concepto y valoró la inversión, que además generará puestos de trabajo genuinos en la localidad. Allí, enfatizó que por sobre todas las cosas,” empresarios y emprendedores han apostado por Puerto Iguazú”.

El mandatario comentó que “uno queda impresionado de la belleza del emprendimiento, pero a su vez también de lo que es la creatividad”, ya que prácticamente todo lo que tiene Misiones para ofrecer, dijo, está en este lugar: los productos regionales, su selva, su ecosistema mismo, en interacción con la familia, con la gente, con el ser humano.

“Es algo fantástico, maravilloso, y más allá de la macroeconomía, tenemos una economía regional y una economía en Puerto Iguazú que se ha plantado ante la adversidad y tenemos empresarios con enorme capacidad de decisión”, afirmó.

Además, señaló que concurrió a acompañar la apertura del emprendimiento “para desearle mucho éxito, vine a celebrar que es una fuente de trabajo más para los misioneros y para los iguazuenses, es un lugar que va a permitir el crecimiento y el desarrollo también de esta zona. Porque también hay que apostar a los espacios por fuera de la zona centro, y que nuevos emprendimientos se vayan un poquito más a los costados. Entonces comienza a ser una oferta que también ayuda a urbanizar aún más esta zona, donde está próximo un proyecto de saneamiento”.

Remarcó el Gobernador que la inauguración del emprendimiento significó “un momento hermoso, desde los sentimientos, el espíritu, los logros, y sobre todo ver concretada la obra”. Se expresó a favor de “la decisión del empresario de confiar en las políticas públicas, de confiar en que las cosas pueden mejorar”.

Agradeció a la titular del nuevo espacio por haber confiado en el Gobierno de la provincia. De igual modo, celebró que el Gobierno sea “un nexo de trabajo y de gestión entre lo público y lo privado, como también artífice de la interacción entre privados y privados”. Y destacó que esta apuesta al turismo es significativa para Puerto Iguazú, pero también para la provincia, “porque lo que hicimos a lo largo de estos últimos dos años, ha sido intenso todos los días”, declaró, poniendo como ejemplo la regulación de las 600 Hectáreas en la comuna. “Esto no se puede hacer si no hay un acompañamiento mutuo, esto no se puede hacer si no hay un Estado presente”, recalcó.

Con el mismo énfasis, puntualizó que el sector privado en esta área emplea a más personas que el sector público. Solo en el primer semestre de este año en la localidad, se crearon más de 400 nuevos puestos de trabajo gracias al impulso de empresarios y emprendedores. Aclaró que es una política constante la generación de oportunidades para proyectos de diversos tamaños, desde pequeños hasta empresas más grandes en diversas industrias provinciales.

Al final, reiteró que “mi compromiso es hasta el último día de trabajo, hasta el día 10 de diciembre, inclusive, antes de entregar el mandato, voy a seguir trabajando muy fuerte para que Puerto Iguazú siga creciendo, siga teniendo certezas en el crecimiento y el desarrollo; para que sea un lugar para todos los misioneros, pero también para todos los argentinos y para todos los turistas del mundo que nos quieran visitar”.

Por su parte, el ministro de Turismo, José María Arrúa, puso en valor el trabajo en conjunto entre el sector privado y público que aporta bienestar a Puerto Iguazú y a la provincia.

En tanto, el intendente local, Claudio Filippa, agradeció el apoyo provincial con foco en la generación de empleo y por estar presente en el crecimiento de Puerto Iguazú. Destacó el apoyo para la inversión y el trabajo durante la gestión de Herrera Ahuad. Finalmente, instó a seguir trabajando para que Puerto Iguazú siga creciendo. Mientras, la propietaria del emprendimiento, Patricia Durán Vaca, agradeció a Herrera Ahuad por siempre apostar al turismo. Definió a Yabuticaba, su proyecto, es un innovador predio gastronómico inspirado en el famoso Mercadito San Miguel de Madrid, donde se puede disfrutar de sabores propios de la región y vivir una experiencia gastronómica diferente. Comentó que contará con múltiples espacios diseñados para que los visitantes puedan degustar vinos, tragos y cervezas artesanales en un ambiente relajado.

Entre los asistentes al evento estuvieron también el ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña y el presidente del Iturem, Leopoldo Lucas.

YABUTICABA, MERCADITO DE LA SELVA

“Yabuticaba” también es un espacio donde los productores regionales tendrán un lugar especial, destacando productos autóctonos como la yerba mate y los deliciosos alfajores. Igualmente, contará con una parrilla donde se cocinarán los mejores cortes de carne de primera calidad. Su restaurante ofrecerá una selección de delicias siempre preparadas con productos orgánicos locales, asegurando frescura y sabor en cada plato. Además, el mercado estará abierto todos los días de 16:00 a 00:00 horas.