Fútbol posadeño: el Torneo Apertura tiene fecha de inicio

En la reunión del Consejo Directivo realizada este martes, la Liga Posadeña confirmó la fecha de inicio del torneo Apertura que llevará el nombre de “Carlos Rueda”, en homenaje al dirigente de Atlético Posadas fallecido en las últimas horas.

El certamen de la primera división A dará comienzo el sábado 23 de marzo y se jugará en dos zonas de 9 equipos, disputándose un interzonal-clásico cada una de las fechas.

El campeón, clasificará al próximo Regional Federal Amateur.

La máxima categoría iniciará su campeonato el fin de semana del 23 y 24 de marzo. El campeón clasificará al torneo Regional Federal Amateur 2024/25.

El certamen estará conformado por 18 equipos y ofrecerá una fase regular dividida en dos zonas de 9. La competencia tendrá 10 fechas (una sola rueda) que incluirán un cruce interzonal/clásico. Los cuatro primeros de cada grupo clasifican a cuartos de final.

Desde la segunda fase hasta la final, los partidos serán a ida y vuelta: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B; 1B vs. 4A, 2B vs. 3A. Mientras que en semifinales, las llaves saldrán de los ganadores: 1A – 4B vs. 2B – 3A y 2A – 3B vs. 1B – 4A. Los que se impongan definirán el Apertura 2024.

En tanto que los primeros diez eliminados (fase de grupos) comenzarán a disputar 32avos de final de la Copa Posadas, en la que competirán con equipos eliminados en primera fase de la Primera B a eliminación directa. A medida que cada club quede eliminado en su categoría, competirá automáticamente por el trofeo posadeño.

Los grupos

Zona A

1- Bartolomé Mitre

2- Atlético Posadas

3- Crucero del Norte

4- La Picada

5- El Brete

6- Colectiveros

7- Garupá Fútbol Club

8- Deportivo Corpus

9- Atlético Santa Ana

Zona B

1- Guaraní Antonio Franco

2- Huracán

3- La Canterita FC

4- Jorge Gibson Brown

5- Andrés Guacurarí

6- 1° de Mayo

7- Luz y Fuerza

8- Sporting Club

9- Candelaria

• Los números corresponden a los cruces interzonales/clásicos

Fuente: prensa Liga Posadeña.