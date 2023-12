Fútbol: la última fecha de la fase regular del Federal Amateur se jugará el sábado

Debido a la asunción presidencial y de gobernadores en varias provincias, la fecha del Regional Federal Amateur programada para el próximo domingo, se adelantará al sábado 9, en todas las regiones.

El fin de semana se definirán los clasificados a los octavos de final de las distintas regiones, fase que se jugará entre el sábado 16 y viernes 22 de diciembre.

Luego, habrá un receso hasta el 6 de enero de 2024, cuando se reanudará con la disputa de la tercera ronda.

Los partidos de la 6° fecha

Zona 1: Rosamonte vs La Picada.

Zona 2: Guaraní Antonio Franco vs Central Iguazú.

Zona 3: Timbó vs Candelaria y Atlético Posadas vs River de Villa Bonita.

Zona 4: Jorge Gibson Brown vs Mandiyú de Garuhapé y Atlético Oberá vs El Brete.

Las próximas fases

Segunda Ronda

Ida: Sábado 16 o domingo 17.

Vuelta: Miércoles 20 (si juegan sábado); jueves 21 o viernes 22 (si juegan el domingo).

Está integrada por los dieciseis (16) clubes provenientes de la Primera Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasificarán a la tercera ronda.

Tercera Ronda

Ida: Sábado 6 de enero de 2024.

Vuelta: Miércoles 10.

Estará integrada por ocho (8) equipos clasificados de la Segunda Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

Ida: Domingo 14.

Vuelta: Domingo 21.

Estará integrada por cuatro (4) equipos clasificados de la Tercera Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda

Ida: Domingo 28.

Vuelta: Domingo 4 de febrero de 2024.

Estará integrada por dos -2- equipos clasificados de la Cuarta Ronda.

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

El ganador clasifica a la Etapa Final.

Etapa final (Cruces por los ascensos)

Fecha tentativa: Domingo 11 de febrero.

Fuente: Ascenso del Interior.