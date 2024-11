Fútbol: La Cantera tendrá como rival San Lorenzo de Monte Caseros

El Consejo Federal de la AFA oficializó este martes los cruces de la segunda ronda del Regional Federal Amateur, para la cual solamente clasificó La Canterita, por el fútbol misionero, en su condición de segundo mientras que Bartolomé Mitre y Guaraní Antonio Franco aguardan rivales, que saldrán seguramente de quienes logren avanzar.

El conjunto del barrio Santa Rita arrancará la serie recibiendo a San Lorenzo de Monte Caseros, que fue segundo en la zona 7, detrás de Belgrano de Curuzú Cuatiá, en un grupo de cuatro elencos y, por un punto, no avanzó directamente a la tercera fase.

La ida se jugará el próximo domingo en el estadio de la avenida Jauretche y, la revancha, el 1 de diciembre en el sur correntino.

El cuadro completo con los cruces de la Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Ronda, será elaborado en los próximos días.

Los cruces de segunda ronda

General Belgrano (Quitilipi) vs. Huracán (Corrientes)

San Lorenzo (Monte Caseros) vs. La Canterita

Sportivo Pampa (Pampa del Infierno) vs. Río Teuco (Pampa del Indio)

Talleres (Clorinda) vs. Municipal (La Leonesa)

Los nombrados en primer término serán locales en las revanchas.