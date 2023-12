Fabricio Tejerina: «lo que Milei llama «gasto», nosotros lo llamamos inversión»

Con una marcada agenda nacional por delante, Libres del Sur Misiones continúa marcando su oposición a las políticas que pretende establecer el gobierno de Javier Milei luego de que asuma la Presidencia el próximo 10 de diciembre. «Vemos, un Gobierno que va a hacer un ajuste bárbaro, achicando los ingresos de los trabajadores del pueblo. Lo que ellos llaman gasto, nosotros lo vemos como una inversión».

Agregó que, «todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. También, vemos como se le cayó por otro lado la careta a Millei con respecto a la casta y a los que chorean a este país, porque todos los funcionarios que eligió la mayoría vienen del menemismo, del macrismo y son los que han llevado al desastre este país», explicó el referente provincial, Fabricio Tejerina.

«Estamos de acuerdo que el Estado como está, funciona mal y es ineficiente, pero los que plantean la privatización de la educación, de la salud, no sirven. Ya lo hizo Menem en su momento y así fueron los resultados. Aparte desde Libres vamos viendo cómo conforma el gabinete, empezando por Caputo, uno de los jugadores de la timba financiera en la Argentina, el que no endeudó por 100 años en un préstamo, después fue el que pidió al fondo monetario la plata que nos endeudó más, entonces de eso no se puede esperar mucho, ¿no?. Lo del ajuste en la política, eso no va a ocurrir. No se van a bajar los sueldos, no se van a bajar la cantidad de asesores, no se van a bajar los privilegios que tienen. Entonces todo eso es un verso de campaña que no se va a concretar», añadió.

Desde la mesa nacional de Libres del Sur, no sólo analizaron los resultados electorales sino que marcaron la agenda de trabajo para todo el país con vistas a oponerse fuertemente a las políticas de Milei: «somos opositores a las políticas de Milei y lo que plantean. Estamos esperando al 10 de diciembre para ver cómo se va concretando. Mientras avanzamos en la conformación de una alianza con ese 44% que votó por otro tipo de políticas, por un Estado fuerte, eficiente, por un Gobierno de unidad nacional. Como decía Perón, al rengo hay que verlo caminar, así que estamos viendo qué pasa y qué es lo que plantea, porque la única ventaja que tiene es que nunca ha gobernado, pero es parte de una

fuerza que no tiene Diputados, no tiene Senadores en mayoría, no tiene Gobernadores y encima dijo que no le va a pasar plata a las provincias, así que veremos en qué termina eso».

«Otro análisis que se hizo durante la mesa nacional fue la cantidad de votos que sacó Milei. Más allá del núcleo duro que sacó un 30% en las PASO y en las generales, un gran porcentaje de votantes lo eligió para que se vaya el Kirchnerismo, la corrupción, pero eso no quiere decir que están de acuerdo con las políticas que plantea. Nosotros como partido estamos buscando alianzas en diferentes sectores para ir armando la oposición, así que estaremos trabajando fuertemente en eso», cerró.