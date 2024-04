Escándalo entre Milei y Melconian: el Presidente se burló y el economista se levantó y se fue

Javier Milei cerró este miércoles la cena anual de Fundación Libertad con un duro discurso de más de una hora en el que lanzó duras críticas contra la oposición y sectores sindicales pero, sobre todo, arremetió contra diferentes economistas que criticaron las medidas que adoptó desde su llegada al gobierno.

Sin nombrarlos, aludió a Carlos Melconian, Hernán Lacunza y Carlos Rodríguez, aunque se ensañó especialmente con el extitular de la Fundación Mediterránea.

“Algunos economistas profesionales, quizás por ignorancia o resentimiento, dicen que no hay plan de estabilización, pero entonces cómo es que baja la inflación”, planteó. Y continuó: “No es casualidad que tengamos 100 años de decadencia si tenemos la cabeza quemada de socialismo en la sangre”.

En ese momento, el mandatario apuntó al economista que asesoró a Patricia Bullrich durante la campaña presidencial: “Había uno que decía ‘no podés dolarizar, si no hay fideos ni tuco no me podés invitar a comer fideos con tuco’. Bueno se equivocó”.

“Pero es más fácil tirar volquetes de estiércol que reconocer el error”, añadió. Y cerró:”Si los que están murmurando se comieron el verso, lo siento… La vida es así”.

Melconian había popularizado el año pasado, en una entrevista en El Método Rebord durante la campaña electoral, la alegoría.

“Si vos me invitas a comer fideos con tuco y yo llego no tenés ni fideos ni tuco digo ‘me invitaste a no comer o a otra cosa’. Si me esperás con papa y huevo voy a decir ‘¿No te habrás equivocado?'”, “Los fideos son los dólares para dolarizar. Tenés tres cacerolas de tuco y no tenés fideos. El tuco son los pasivos del Banco Central”, graficó en esa oportunidad.

La respuesta de Melconian a las críticas de Milei

“Me gusta más como me imita (Ariel) Tarico, le sale mejor. Con un poco más de práctica le va a salir”, señaló Melconian con ironía al responder a la burla durante una entrevista en radio Mitre.

“Era una cuestión de campaña, no personal. Pero la realidad me terminó de dar la razón: hoy el equipo económico habla más de competencia de monedas que de dolarización”, continuó.

Y cerró: “La gente del Banco Central lo acaba de presentar en Washington en su programa de estabilización y muestra reservas negativas. La canciller y funcionarios del gobierno viajan a buscar la refinanciación de la deuda con China. Entonces, profesionalmente, ratifico la idea”. (El Cronista)