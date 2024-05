Encuesta nacional: el 74% opina que “el ajuste lo estamos pagando todos”

La Consultora Zubán & Córdoba Asociados difundió su último trabajo que lleva como título “Argentina en el mundo”.

Argentina en el mundo

Las bombas de humo no se acaban nunca para un gobierno que hace culto de la tensión, de la interminable capacidad de poner en agenda temas que no son de agenda, de provocar, de incitar, de responder con virulencia y a veces hasta con violencia a propios y extraños (y extranjeros). Como no teníamos problemas los/las argentinos/as, esta semana nos vimos envueltos en un conflicto diplomático con España. Y es que la política internacional del gobierno

de Javier Milei no hace más que sorprender por las afrentas a los países que son los principales socios comerciales de la Argentina.

¿Para qué sirve la política internacional y la diplomacia si no es para establecer y reforzar lazos con la comunidad internacional? Hasta ahora el presidente ha proferido puros desplantes y críticas a los presidentes de China, Brasil, México y España entre otros.

En nuestro último trabajo consultamos a la opinión pública sobre los países más prestigiosos a nivel mundial: Brasil ocupó el segundo lugar con 72% de prestigio y el primer lugar (93.7%) como socio comercial y más importante para mantener relaciones diplomáticas. China en tercer lugar (82.6%) también es percibido como socio fundamental, mientras que la cercanía del presidente con EEUU e Israel es interpretada como irrelevante por el 52.9% y el apoyo a Israel por el 59.3%.

En la línea de la política internacional, un tema muy caro al sentir nacional son las Islas Malvinas. El 25 de mayo además de cumplirse 214 años de la Revolución de Mayo, se cumplen 214 años de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. El 57% cree que el presidente Milei no le da prioridad al tema, el 91% cree que hay que seguir reclamando y el 55.2% cree que la posición del primer mandatario es muy favorable a Inglaterra.

Recomendación para esta semana: leer a analistas internacionales serios para seguir el curso de los acontecimientos porque el protagonismo del presidente en los escenarios internacionales, por ahora parece beneficiarlo solo a él, pero a la Argentina y a los necesarios prospectos comerciales poco y nada (ah cierto, la lluvia de inversiones no era un slogan libertario).

Pero disipando un poco la humareda y concentrándonos en lo doméstico estamos, citando a Daniel Lutzky, saliendo de la fase maníaca y entrando en la fase depresiva. El 74% opina que “el ajuste lo estamos pagando todos” y el 65% está en desacuerdo con que “los salarios empezaron a ganarle a la inflación”.

El 41% dice que llega a fin de mes con lo justo y el 41% no llega a fin de mes.

Parece que la constante entre tensión y esperanza son los pilares en los cuales se sustenta el gobierno. Cuando preguntamos sobre los sentimientos que genera el actual estado del país un 29% responde esperanza, pero seguido de 22,3% tristeza y un 20,7% de vergüenza.

¿Esta vorágine comunicacional tiene algún acierto? Mantener un nivel de aprobación de la gestión en 46.6% y un 47% que opina que el país va en la dirección correcta pueden ser leídos como un logro. Los principales elementos discursivos del gobierno logran acuerdos superiores al 40%, aunque inferiores al 56% que esgrime como principal argumento de gobernabilidad: “las grandes empresas van a sacar adelante al país” (42%), “el Estado no sirve para resolver mis problemas” (46.7%), aunque hay menos acuerdo en “el Estado no está para ser manejado sino para ser desmantelado” (32,8%).

La imagen del presidente no ha sufrido grandes variaciones, bajó casi 1 punto en imagen positiva 46,6 y mantiene una imagen negativa del 52%, reforzando el apoyo sólido del que hablábamos en el informe anterior.

Perspectivas: El 14 de mayo se anunció el índice de precios del mes de abril de un 8,8%, por primera vez en 6 meses baja a un dígito. ¿Alcanza?

“Lo gubernamental es largoplacista. Las expectativas tienen que ver con la coherencia entre promesa y efectividad de los resultados” dice Riorda.

(podes leerlo acá) https://www.clarin.com/opinion/comunicacion-gubernamental-examen_0_45nqpUsItU.html



El gobierno ocupa hoy un rol central en la agenda pública. Se discuten sólo sus actos, movimientos y mensajes. La oposición aparece cada vez más dividida y fragmentada. No hay indicios de posibles liderazgos emergentes o nuevos protagonistas que puedan disputarle la centralidad política al gobierno. ¿Hasta cuándo se dará esa situación? Es imposible de saber, pero en la respuesta a esa pregunta probablemente esté también la respuesta a muchos otros

cuestionamientos.

Prometemos segunda parte para responder parte de estas preguntas

Ana Paola Zuban

Gustavo Córdoba