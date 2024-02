El presidente Milei recibió al republicano Marco Rubio, senador de Estados Unidos

Javier Milei recibió a Rubio, que fue acompañado por el embajador estadounidense, Marc Stanley, en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, en un encuentro del que participaron el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y otros funcionarios de esa representación diplomática, informó la Casa Rosada.

Momentos antes de la reunión, el legislador estadounidense le pidió al Presidente argentino que le firmara una taza con la leyenda impresa «No hay plata», una frase que popularizó el mandatario tras asumir en el cargo para referirse a la economía argentina.

Milei accedió risueñamente y le autografió la taza, sobre la cual Rubio le manifestó que «no sé dónde me la consiguieron» pero le aseguró que no la iba «a vender» en ninguna plataforma de compras por Internet, lo cual despertó las risas de los presentes.

Rubio, nacido en Miami hace 52 años, es hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en 1956 (tres años antes de la irrupción de Fidel Castro en el poder en la isla caribeña), y es senador republicano por el estado de Florida desde 2011. En 2016 se presentó como candidato presidencial en las elecciones de su país, que finalmente ganó Donald Trump.

Integró un grupo de cinco congresistas republicanos de Estados Unidos que en diciembre le envió una carta al presidente Joe Biden para solicitar que se adopten «medidas inmediatas» contra Cristina Fernández Kirchner y sancionarla por supuestos ilícitos que se le adjudican a la exmandataria argentina.

Rubio también se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al embajador Stanley, y visitó el museo de la mutual judía AMIA, donde le rindió un homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman.

En la reunión con Caputo dialogaron sobre la relación bilateral, las reformas que está implementando el Gobierno Nacional para ordenar la economía y el enorme interés que han despertado las políticas de Milei en el mundo, indicó el Ministerio de Economía en la red social X.

Rubio también mantuvo un encuentro con la canciller Diana Mondino, que «permitió conocer de cerca la visión del parlamentario sobre diversos asuntos de interés común que componen la relación bilateral, tales como la promoción de la democracia y del crecimiento económico, las migraciones y los desafíos en materia de seguridad, entre otros», señaló el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La información agregó que Mondino «por su parte, dio cuenta de los principales desafíos que enfrenta la Argentina, y los mecanismos y herramientas que está adoptando el Gobierno para enfrentarlos, con miras a eliminar las distorsiones económicas y lograr la estabilidad macroeconómica y una rápida inserción del país en la arena internacional». (Télam)

Great meeting today with @JMilei, a strong ally of America with a bold plan to save #Argentina from a century of disastrous socialist policies. We should help him succeed! pic.twitter.com/b6bfDuW1yk