El posadeño que cambió el río por el mar: pensó en ser Ingeniero y ahora es Guardiamarina de la Armada Argentina

Hugo Ezequiel Vega, nacido cerca del río Paraná, decidió dedicar su vida al mar. El joven misionero egresó como Oficial de Marina a fines del año pasado, luego de finalizar el Viaje de Instrucción a bordo de la fragata ARA “Libertad”.

Hugo Ezequiel Vega, nacido y criado en Posadas -en el barrio Villa Poujade-, había pensado estudiar Ingeniería Civil en su Misiones natal. Hoy es Guardiamarina en el primer año y cuenta cómo fue su camino en la Armada y sus recuerdos de infancia en Misiones.

Desde jardín de infantes hasta segundo grado de primaria fue al “Instituto Inmaculada” y después se cambió al Colegio N° 789, que lleva el nombre de quien fuera dueño de las tierras donde nació: Emilio Poujade.

Siguió los pasos de su papá y estudió para ser maestro mayor de obra en el Instituto Politécnico “San Arnoldo Janssen” para luego poder continuar con sus planes de estudiar Ingeniería Civil. Pero, mientras cursaba quinto año del secundario todo cambió cuando unos cadetes de la Escuela Naval Militar (ESNM) fueron a su colegio.

Los jóvenes cadetes hicieron una presentación de la Armada ante el alumnado que le generó una chispa de curiosidad. “Así fue como me puse a investigar y cada vez me llamaba más la atención, y decidí ingresar”. Se acercó a la Delegación Naval Posadas y se inscribió por ese interés de navegar: “Que desde un primer momento me atrapó, y ahora me fascina”.

Sus padres, Hugo y Andrea, lo apoyaron. “Principalmente mi mamá, que me motivó a que siempre siguiese mi propio camino”; e ingresó a la ESNM en febrero del 2020 para hacer el periodo de adaptación llamado Período Selectivo Preliminar.

“Nuestro paso por la Escuela fue bastante atípico porque, después del reclutamiento en febrero, tuvimos dos semanas de clases en marzo y vino la pandemia”, recuerda.

A partir de ese momento, los jóvenes regresaron a sus hogares e iniciaron la cursada bajo modalidad remota. Lo que estaba previsto por un corto plazo de tiempo se extendió hasta diciembre.

En enero del 2021 se presentaron nuevamente en la Escuela para tener períodos profesionales intensos -de entre 40 y 50 días-, y luego continuaron cursando de manera remota.

Ese año Hugo tuvo el honor de ser parte de la Guardia Militar como fusilero: “Fui escolta de Pabellón. Cuando se iza la Bandera, formamos una fila para protegerla y rendirle honores”. Además, cuando se requería, participaban en otras ceremonias y recibían a diferentes autoridades que llegaban a la ESNM.

En esa época de pandemia primaron las navegaciones ribereñas a bordo de buques de la Escuadrilla de Ríos y recién en tercer año efectuó su primer embarco en aguas abiertas a bordo del transporte ARA “Canal Beagle”. “Ahí pude conocer finalmente la navegación en el mar”. Después navegaron en la fragata ARA ‘Libertad’, desde la Base Naval Puerto Belgrano a Buenos Aires; “y navegamos mucho más hacia finales de cuarto año”.

Por su aptitud militar y sus notas académicas, en cuarto año fue designado subencargado de una división de primer año y, a través de US Exchange Program, a finales del 2023 resultó seleccionado para efectuar una comisión de dos semanas a la India, por el 75° aniversario de su independencia. “Fue una sorpresa y un honor que me hayan elegido para participar del desfile”.

Durante su estadía pudo interactuar tanto con integrantes de Fuerzas Armadas extranjeras como con universitarios de distintos países. “Fue una experiencia que a uno le abre mucho la cabeza porque conoce realidades de todas las partes del mundo y pude entender los diferentes puntos de vista”.

Su experiencia se extendió al rompehielos ARA “Almirante Irízar” y el patrullero oceánico ARA “Almirante Storni”. Justamente, en este último participó del Ejercicio Passex con la Armada de los Estados Unidos de América: “Uno aprende muchísimo, tiene la experiencia de ver unidades de combate actuando en su medio natural, y pude participar de primera mano en el ejercicio, en comunicaciones”.

Luego de cursar 4 años en la ESNM su promoción, la 153° Escalafón Naval, realizó el viaje de Instrucción en la fragata ARA “Libertad”; etapa final para egresar en la carrera naval. “Fue inolvidable”, describe.

Además de asistir a clases, estuvo en los cargos Servicios y Pañoles, Navegación y Detall General del buque escuela. “Cada cargo, con sus diferentes particularidades, ayuda a entender lo que es el funcionamiento de la fragata, de una unidad de la Armada en sí, y el de cada unidad de la Armada en general”.

“Navegar en la fragata ha sido algo surrealista, la verdad. El tiempo pasó rápido desde el ingreso. Uno mira hacia atrás y parece que fue ayer; fue un abrir y cerrar de ojos”, se sorprende.

Después de visitar Puerto Rico, junto a sus pares inició su paso por las Divisiones de Cubierta. Vivió la experiencia de subir a los palos y, como gaviero, participar de las diferentes maniobras, muchas de las cuales registró con su propia cámara de fotos. Además de navegar la fotografía es otra de sus pasiones.

En su 52º Viaje de Instrucción, del 20 de julio al 2 de noviembre del año pasado, la fragata visitó 7 puertos extranjeros de 5 países de América: Fortaleza, Recife y Río de Janeiro (Brasil); San Juan de Puerto Rico (Puerto Rico); Baltimore (Estados Unidos) Bridgetown (Barbados) y Montevideo (Uruguay).

“La Armada Argentina es una institución histórica que con el tiempo se transforma en una familia”, define el posadeño Hugo Ezequiel Vega a la Armada, institución que eligió para desarrollarse profesionalmente.

Junto a una tripulación de casi 300 marinos e invitados de otras Fuerzas e institutos de formación naval, y durante 3 meses y medio de navegación en los que se recorrieron casi 13 mil millas náuticas, el joven marino misionero egresó finalmente como Oficial de la Armada Argentina con la jerarquía de Guardiamarina.

En la ceremonia de Egreso Conjunto realizada en El Palomar el pasado 17 de diciembre, juró fidelidad a la Constitución Nacional, junto a sus compañeros de la Armada y otras Fuerzas Armadas, y recibió su espada.

Al flamante Guardiamarina Vega le gustaría ser Aviador Naval, y por ello pidió el curso de Aviación. También, atraído por el continente blanco, solicitó entre sus futuros destinos al rompehielos para hacer campañas antárticas.

Son muchas las opciones que le atraen para desempeñarse en la Armada, entre ellas la División de Patrullado Marítimo que se encuentra en Mar del Plata.

A la distancia, Hugo añora las tardes en Posadas, cuando al regresar del colegio se sentaba a charlar con sus padres y pasaba “una buena tarde” con ellos o con su abuela Blanca. A ella y a su mamá les pide comidas típicas misioneras cuando llega a casa, como el guiso de arroz con carne de cerdo y mbeyú, una especie de tortilla de almidón de maíz y queso.

Su flamante vida de marino y vocación a la Patria desde el mar, lo distanciarán en más de una ocasión de su provincia natal y afectos. Durante las licencias regresará a visitar a los suyos, a los lugares que extraña y a sentir que no hay nada mejor como volver a casa.

(Gentileza: Redacción Gaceta Marinera, Base Naval Puerto Belgrano, Buenos Aires http://www.gacetamarinera.com.ar )