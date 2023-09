El paraguayo “guerrero” se desdijo, fue tendencia y le recordaron la opción por la paz de la Constitución de su país

Los dichos del diputado paraguayo Rubén Rubín se transformaron en tendencia en la red X, y también llevaron a que el joven legislador se desdijera en declaraciones a un canald e televisión de la Argentina, mientras un compatriota le recordaba que, por la Constitución del vecino país (artículo 144) Paraguay renuncia a la guerra.

El diputado paraguayo se desdijo y ahora asegura que no quiere ir a la guerra con Argentina

Rubén Rubin dialogó en Argenzuela con Jorge Rial y se desmintió a si mismo, luego de su polémica frase en el Congreso del país vecino. “Fue simplemente una declaración de patriotismo”, expresó.

El diputado paraguayo Rubén Rubin negó que haya dicho que “le gustaría ir a la guerra contra Argentina” y puso paños fríos sobre una supuesta declaración que provocó un alerta nacional en el marco del conflicto entre ambos países por Yacyretá y la Hidrovía.

Rubin explicó que sus dichos se dieron el lunes pasado en el marco de una reunión de la comisión bicameral que estudia el presupuesto general de Paraguay para el 2024 donde recibieron la visita del ministro de Defensa para hablar de la seguridad nacional.

En ese contexto, un legislador planteó la necesidad de ser prudentes con el gasto de defensa y expresó que eventualmente si la situación lo amerita “él no iría a la guerra por su país”.

“Luego me toca a mi hacer uso de la palabra y yo digo que yo si iría a la guerra, pero en ningún momento estuvo en la conversación Argentina ni la hidrovía ni nada. Fue simplemente una declaración de patriotismo, de identificarme en con este pedazo de tierra, con mi cultura y eventualmente defender este pedazo de tierra como lo hicieron miles de ucranianos civiles que defendieron su país ante la avanzada rusa. El titular `vamos a la guerra contra la Argentina´, esa frase como tal no la dije”, explicó el diputado paraguayo.

“La frase de ir a la guerra no existe y no tiene sentido que salga de boca de ningún paraguayo. Paraguay tiene cero aviones de guerra, a no ser que vayamos con honditas, no tiene sentido”, agregó Rubin.

