El oficialismo estableció un cronograma en el Congreso y quiere votar la suspensión de las Paso la semana que viene

El tratamiento de la suspensión de las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) se perfila como el tema central en la agenda del oficialismo en las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados. Según explicaron a Infobae varios legisladores, el bloque oficialista presentó un cronograma detallado a los sectores de la oposición dialoguista con el objetivo de avanzar con los temas propuestos por el Ejecutivo nacional. Este plan incluye también el debate de otros proyectos como Ficha Limpia y la posibilidad de tratar iniciativas con dictamen, como la reiterancia y el juicio en ausencia.

El cronograma fue presentado durante una reunión en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, donde los representantes de La Libertad Avanza (LLA) delinearon los pasos a seguir. El esquema contempla iniciar los encuentros en comisiones el próximo martes, con el objetivo de llevar al recinto el jueves los temas más avanzados. Entre ellos, se priorizará la suspensión de las PASO y otros proyectos que ya cuentan con dictamen favorable. Además, se prevé que el martes siguiente, el 11 de febrero, se convoque a sesión para abordar el proyecto de Ficha Limpia.

PASO: un tema divisivo en el Congreso

El debate sobre las PASO ha generado posturas encontradas entre los distintos bloques. El oficialismo se muestra confiado en contar con los votos necesarios para avanzar en la modificación del sistema electoral, aunque algunos sectores consideran que, de lograrse, sería más probable una suspensión temporal que una eliminación definitiva como pretende LLA.

Un diputado presente en la reunión señaló: “Lo que nos expusieron es que el plan es ir al martes a comisión por la eliminación de las PASO y al día siguiente comisión para debatir Ficha Limpia, y el jueves ya ir al recinto para tratar la eliminación de las PASO y lo que tiene dictamen, como reiterancia y juicio en ausencia”.

Sin embargo, desde otros sectores políticos expresaron dudas sobre la viabilidad de este cronograma. Un miembro de Unión por la Patria (UxP) -que no participó en el encuentro realizado ayer- explicó que la postura frente a las PASO depende en gran medida del distrito que cada legislador representa. “Si sos oficialismo, votás por la suspensión, pero si sos oposición votás por mantenerla. Les pasa a todos los bloques entonces no queda claro si están los votos. Lo mismo le sucede al PJ, no es lo mismo si estás en una provincia donde el partido está ordenado o en una que no”, afirmó.

Ficha Limpia y otros proyectos en la agenda legislativa

Además de las PASO, el cronograma oficialista incluye el tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, que busca impedir que personas condenadas ratificadas en segunda instancia por delitos de corrupción hasta el pasado 31 de diciembre puedan ser candidatas a cargos públicos.

Según lo informado, este tema será debatido en comisión el miércoles próximo, con la intención de llevarlo al recinto el martes 11 de febrero. Este proyecto ha sido objeto de amplio debate en el ámbito político, ya que plantea cuestiones relacionadas con la transparencia y la ética en la función pública. Pero el Gobierno “aprovecha” que es un proyecto de ley de las que ahora se denomina “escrachables” para avanzar en diputados y que la mayoría peronista del Senado lo va a frenar ahí.

“Es un proyecto en donde si no sos kirchnerista muchos van a votar a favor porque sino te escrachan y hay varios legisladores que le temen a eso. A que en redes sociales los equiparen como kirchneristas o que los señalan por “apañar corruptos”, no importa si es cierto o no”, analizó un legislador de la oposición dialoguista no muy conforme con la norma.

Por otro lado, el oficialismo también busca avanzar en proyectos que ya cuentan con dictamen favorable, como la reiterancia y el juicio en ausencia. Estas iniciativas, aunque no han generado tanto debate público como las PASO o Ficha Limpia, forman parte de la estrategia del bloque para aprovechar el período de sesiones extraordinarias y avanzar en su agenda legislativa.

A pesar de la confianza expresada por el oficialismo, algunos legisladores consideran que el cronograma presentado podría enfrentar dificultades para cumplirse en los plazos establecidos. Varios diputados presentes en la reunión señalaron que, aunque el bloque oficialista parece seguro de contar con los votos necesarios para avanzar en la eliminación de las PASO, la realidad política podría complicar sus planes. “Se los nota confiados con las PASO, pero entiendo que si logran los votos es para una suspensión más que por la eliminación. Además, por cómo armaron el cronograma y lo que dijeron, es lo único que les importa”, comentó uno de los asistentes.

El cronograma propuesto por La Libertad Avanza refleja la intención del oficialismo de priorizar los temas que considera más relevantes para su agenda política. Sin embargo, las divisiones internas en algunos bloques y las diferencias entre oficialismo y oposición podrían dificultar la concreción de estos planes.

(Fuente: Infobae)