«El éxito está del otro lado del miedo» destacó el misionero que participó en Argentina Got Talent 

Jhonatan Verón es el misionero que representó a la Tierra Colorada en el programa nacional Argentina Got Talent. Junto con el violín se animó a vivir una aventura de primeras experiencias, las cuales acercó a Rompiendo Redes y explicó todos los detalles sobre cómo se enteró de la convocatoria, de audición e incluso la grabación de su puesta en escena.

Jhonatan toca el violín hace unos 15 años, actualmente trabaja como músico profesional en la Orquesta del Parque del Conocimiento en Rompiendo Redes mencionó que tomó la oportunidad de audicionar para Got Talent como una forma de vencer los miedos y el pánico escénico que le surge al momento de presentarse.

«Como todo artista tengo un sueño y me decidí que para hacerlo realidad tenía que romper con ese miedo, una frase que inspiró decía ‘el exito esta del otro lado del miedo’ y tuve esta gran idea de presentarme en la Televisión Nacional para romper con ese miedo» mencionó entre risas.

Respecto sobre cómo se entero de la audición, Verón señaló que lo hizo tras ver la historia de otro participante que había subido a las historias de instagram que había pasado las audiciones, «fue el 3 de enero, me lo acuerdo patente y yo me quede pensando que siempre había querido participar de un programa de talentos en general, en ese momento pense que podia ser una oportunidad»

Asimismo, enero era la última instancia de audiciones para el programa, detalle el cual el misionero se enteró tras enviar su video al correo correspondiente. Uno de los últimos donde se realizaría esta instancia presencial del casting era Salta para el 23 y 24.

«En ese momento lo dude mucho, yo tenia un viaje pago a Salta del 2 a l 10, pero no sabía si quedarme porque no tenía plata, sin embargo mi mama saco sus vacaciones, logramos viajar para la audición»

En Salta, el día donde Jhonatan tuvo que audicionar justo cayó una gran tormenta, igualmente nada detuvo, «en esa audición no tuve la mejor idea de tocar folclore, en la ciudad del folclore, había muchos músicos y cantantes que también ejecutaron piezas del mismo género».

Además el joven violinista recordó que su audición fue sin sonido, es decir no tenían pistas debido a un desperfecto técnico, en la prueba estaba presente parte del jurado y también la conductora Lizy Tagliani.

Fue durante la primera semana de marzo, cuando se le comunicó a Verón, que había sido elegido por la productora, «fue realmente una sorpresa haber quedado» reitero con asombro el violinista y remarcó que en abril iniciaron las grabaciones.

La estadía en Buenos Aires para los participantes era paga, pero no para los acompañantes, según Jhonantan observar el esfuerzo de su padre para ahorrar y estar junto con él en su noche especial, lo hizo reflexionar sobre el esfuerzo que estaba realizando su familia para estar junto con él incondicionalmente.

La participación y la ejecución de la obra que se vio en la Tv, fue hecha en dos partes, ya que los concursantes se encontraban en diferentes salas y para la presentación tenían que acercarse a otro salón. Por los nervios y el tipo de clima en los diferentes recintos Jhonatan se dió cuenta que su instrumento se encontraba.

«Yo soy muy creyente y antes de entrar había pedido que todo sea una sorpresa, pero nunca especifique cual» relato con una sonrisa «igual me decía a mi mismo ‘por qué Dios, por qué me pasa esto a mi’, le digo a Abel si puedo afinar el violín, a lo que me responde que si y lo hago rápidamente, pero surgió otro desperfecto de la productora y finalmente se decide que pase por ultimo para grabar y obtener el voto del jurado».

Así fue como el misionero se llevó dos de los tres ¡Sí! del jurado y ahora solo resta esperar a que la producción vea el apoyo del público.

Tras la emisión de su participación, la cual él no sabía que se iba a transmitir aquel día, contó que llegó a su casa tras un ensayo que terminó tarde y después de tener señal de internet en el celular, se le llenó la casilla de mensajes con muchas felicitaciones.

«Llegue a mi casa y me reventó el celular con mensajes. No sabia que iban a pasar mi audición ese día estuve super contento, feliz, no hay mejor sensacion que llegar a tu casa y encontrar una cantidad de mensajes donde te dicen ‘felicidades’ fue un gran momento» culminó.