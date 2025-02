«El brutalista»: la candidata a arrasar con los Oscar ya está en el Imax del Conocimiento

Nominada a diez premios Oscar y ganadora en múltiples festivales, El brutalista reúne toda la fuerza de un drama histórico y épico a la vez, pero que no deja de lado un retrato crítico de la historia norteamericana. Dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody y Guy Pearce. Además continúa en cartelera Un completo desconocido que narra la vida del icónico Bob Dylan, e Interestelar, de Cristopher Nolan. Entradas disponibles en parquedelconocimiento.com. Viernes promoción 2×1

El brutalista se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 1 de septiembre de 2024, donde Corbet fue galardonado con el León de Plata a la Mejor Dirección. Además de ganar tres Globos de Oro, la película se encuentra en carrera para la próxima edición de los Premios Oscar con un total de 10 nominaciones, incluyendo la de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, entre otros. En esta coproducción internacional entre Estados Unidos, Reino Unido y Hungría, se narra -a través de tres décadas- la historia de László Tóth, un arquitecto judío nacido en Hungría y sobreviviente al Holocausto, quien emigra a Estados Unidos.

La relación y los diálogos entre Brody (El pianista) y Pierce (Memento) son una pieza de colección del cine contemporáneo. El primero en el papel de un artista y arquitecto formado en la Bauhaus; el segundo, un magnate multimillonario cínico por donde se lo mire. En su tensa relación, no sólo se pone el foco sobre la relación del arte con la mercancía, sino además la crisis del mundo occidental después de la Segunda Gran Guerra, derribando la esperanza en el mito del sueño americano. La crítica al racismo y a la violencia contra las mujeres se describen sin concesiones en la película. Así Corbet logra que este contexto histórico (1950-1980) resuene en nuestros tiempos, mostrando más las sombras que las luces de un país que prometía oportunidades, mientras perpetuaba calamidades.

Adrien Brody fue el actor más joven en ganar un Oscar a Mejor Actor por su rol en “El Pianista”. En esta oportunidad, Brody encarna -con una mezcla de agonía y pasión- la evolución del brutalismo arquitectónico, de corte sionista. Esta escuela arquitectónica se caracterizó por sus construcciones minimalistas que muestran los materiales de construcción desnudos y los elementos estructurales sobre el diseño decorativo: una metáfora perfecta de la búsqueda estética del filme al contar este capítulo de la historia de EEUU.

INFO IMPORTANTE PARA #imaxfans: la película tiene una duración de 3 horas con 35 minutos. Exactamente en el minuto 100 se realizará intervalo de 15 minutos, pero la pantalla seguirá encendida con una cuenta regresiva para marcar el reinicio del filme. Estos 15 minutos están incluidos en la duración total.

El poeta del rock continúa en el IMAX

Dirigida por James Mangold, ganador de un Oscar por Walk the Line (la biopic de Johnny Cash) Un completo desconocido es una película ambiciosa y polémica. Basada en el libro Dylan Goes Electric de Elijah Wald, la cinta retrata el controvertido momento en que Dylan abandonó el folk para abrazar el rock, un cambio que muchos de sus fans consideraron una traición. El guión fue adaptado por Jay Cocks, colaborador habitual de Martin Scorsese, y el título de la película hace referencia a uno de los versos de Like a Rolling Stone, uno de los mayores éxitos de Dylan. La película no solo se centra en la música, sino también en el movimiento cultural de los años 60 y 70, y en el nacimiento de algunas de las canciones más icónicas de Dylan, interpretadas en la película por el propio Chalamet. El elenco también incluye a Edward Norton, Joe Tippett y Eriko Hatsune.

«Interstellar»

El regreso en formato IMAX de esta pieza de culto ofrece una experiencia visual y sonora aún más envolvente que la de hace una década. La inmensidad de la pantalla y su calidad de sonido envolvente permiten apreciar cada detalle de esta odisea espacial, desde las tormentas de polvo en la Tierra hasta los planetas extrasolares. El filme está protagonizado por Matthew McConaughey (Cooper) y Anne Hathaway (Brand).

Cartelera del IMAX del Conocimiento del jueves 6 al domingo 9 de febrero (2D +13)

Jueves 6

18.00 Interestelar (2D Subtitulada)

21.00 El brutalista (2D Subtitulada)

Viernes 7

16.30 El brutalista (2D Subtitulada 2×1)

21.00 Un completo desconocido (2D Subtitulada 2×1)

Sábado 8

18.00 Un completo desconocido (2D Subtitulada)

21.00 El brutalista (2D Subtitulada)

Domingo 9

16.30 El brutalista (2D Subtitulada)

21.00 Interestelar (2D Subtitulada)

Tarifas

Entrada general $6000, menores de 12 años y jubilados $5000. Tickets disponibles en la App del IMAX.