Día clave para Misiones en defensa de las obras públicas paralizadas por Nación

El gobernador Hugo Passalacqua se reunirá con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos. El objetivo es retomar las obras que habían quedado inconclusas en más de la mitad de los municipios de la provincia.

Este martes es un día importante. Son distintas las provincias que ya se sentaron frente al Jefe de Gabinete Guillermo Francos para el traspaso de las obras. Ahora le toca el turno a la provincia de Misiones que se hace cargo de obras que fueron suspendidas por parte del gobierno nacional para engrosar las arcas del Estado.

El Gobernador Hugo Passalacqua lo confirmaba el viernes de la semana pasada. “Son las grandes obras que necesitan financiamiento”, precisaba la periodista Julieta Martínez en el programa que se emite de lunes a miércoles a las 21 por el Doce. “Se habla de por lo menos once obras de esta envergadura, pero no serán todas las que Misiones se haga cargo”, puntualizó.

Habrá que ver las consideraciones y cuáles serán los detalles de esta reunión, se preguntaba la conductora. Recordó el caso de otras provincias que había una suerte de ayuda entre Nación y Provincia para que entre ambas las puedan llevar adelante.

La obra pública no solo representa infraestructura y crecimiento. También significa mano de obra, “que en este momento importa y mucho”, aseveró Martínez.

Cuentas ordenadas

El pasado viernes en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, el Gobierno de Misiones hizo una entrega de fondos a municipios de Misiones por un total de $628.960.394 a través del Ministerio de Hacienda. Los fondos se distribuirán para proyectos viales, de salud y vivienda. En detalle, se asignaron $20.316.658 del fondo vial y $59.034.696, para obras de cordón cuneta y empedrado en 39 municipios. Además, se destinaron $459.253.369 del IPRODHA para cordón cuneta y empedrado en 59 comunas. Adicionalmente se otorgaron $90.355.670 para atención primaria de la salud en 20 municipios.

En el acto, el Gobernador Hugo Passalacqua expresó su defensa hacia la obra pública. “Muchos demonizan la obra pública, pero en mi opinión son claves para el desarrollo de una comunidad, desde puentes hasta escuelas y centros de atención de salud. Por eso resolvimos descentralizar los recursos para que los municipios los ejecuten a voluntad y necesidad y, después rindan, por supuesto”, señaló. Así, al efectivizar la millonaria inversión hacia los municipios agregó: “hoy estamos dando un primer y gran paso de movilización de todo ese sector que pagó un gran costo por la situación actual”.

El equilibrio fiscal que pregona Nación es algo que Misiones lo implementa a rajatabla. “Lo que el presidente (Javier Milei) plantea sobre no quemar el déficit fiscal me parece muy bien, nosotros lo venimos haciendo hace 20 años y por eso hoy podemos asumir este tipo de iniciativas que no ocurren en otras provincias, como la de empezar a reactivar la obra pública o pagar a términos los sueldos. Y todo esto porque hemos sido muy consecuentes y muy firmes en que si entran 100 salen 100, no 110 o más”, puntualizó Passalacqua.