Debido a la crisis del transporte analizan una nueva suba del boleto

El sistema de transportes urbanos del país atraviesa una dura crisis por la quita de subsidios de Nación. El Amba recibe el 94% de los subsidios a los colectivos, mientras que las provincias del interior se reparten el 6% restante, pero Posadas dejó de percibir. Debido a eso desde el sector analizan una nueva suba del boleto de pasajeros.

En los primeros cuatro meses del año, la reducción de las compensaciones para las líneas que operan en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano fue del 23%. En tanto, el recorte a las provincias fue del 85%. En la última Cumbre de Intendentes en Rosario, los alcaldes del interior reclamaron una distribución más equitativa.

“La distribución a las provincias no es nada, aparte, ese 6 por ciento no llega tampoco. A partir de este año no está llegando nada. La Provincia hace su aporte y los municipios también mínimamente. En algunos casos otras provincias aportan más. Es un poquito dispar esa situación. Pero la realidad es que no se están recibiendo los fondos compensadores”, contó el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto en declaraciones radiales.

