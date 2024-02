Ctera llamó a un paro nacional para el lunes tras el ajuste en sueldos docentes

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) llamó a un paro docente para el lunes con movilización en todas las provincias, en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), porque sin esa partida sancionada por ley los educadores «van a cobrar menos, producto de un ajuste», según argumentó.

La decisión fue tomada la tarde de este jueves tras un congreso extraordinario de la Ctera, realizado en su sede ubicada en Chile 654 de esta ciudad, ly uego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes, cuando estaba previsto que el lunes empezaran las clases en diez jurisdicciones.

En la reunión, los delegados votaron por unanimidad el «no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país», informó la Ctera.

Además, adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el 27 de febrero «exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias, y, además, pedirán la «conformación de la mesa paritaria nacional», tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general de la Ctera, Sonia Alesso, explicó que el mes próximo los docentes «además de no cobrar el Fonid, no van a cobrar la quinta hora, con lo cual lo que vamos a tener como resultado es que los docentes no sólo no cobren más sino que cobren menos».

La quinta hora

En diálogo con la señal C5N, Alesso explicó que la quinta hora «representa entre 40.000 y $60.000», según la cantidad de horas semanales del docente, y contó que el Fonid «sin actualizar, era de $28.700 por cargo», pero señaló que si se tiene en cuenta que una parte importante de docentes tienen más de un cargo «para muchos es casi de $60.000».

En cuanto al piso nacional docente, detalló que es de «$250.000» y el promedio nacional del salario es de «$350.000».

Alesso cuestionó que el Gobierno nacional esta semana le comunicó a muchas provincias que «los fondos de leyes sancionadas en el Parlamento no se van a enviar a las jurisdicciones», y advirtió que la decisión además de afectar al Fonid, también impactará en las partidas para «infraestructura escolar, para cooperadoras escolares, Conectar Igualdad, Educar, comedor y copa de leche y la quinta hora o jornada extendida».

«La lectura que hacemos en el Congreso de Ctera es que es un ajuste brutal», reclamó la dirigente gremial y al dirigirse a los funcionarios nacionales, señaló: «La educación es muy importante para que sea un tema de sumas y restas, para que cierren los números del déficit cero del pago al Fondo Monetario Internacional».

Otros gremios dejaron la decisión en suspenso

La medida de la Ctera contrasta con la definición que adoptaron en la mañana del jueves el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) -los gremios docentes agrupados en la CGT- que dejaron «en suspenso el paro nacional» que habían previsto para la semana próxima.

La decisión de estos gremios fue tomada luego de que el Gobierno convocara ayer para el próximo martes 27 a los ministros de Educación de todas las provincias y a los líderes sindicales del sector educativo a una reunión en la que espera acordar un salario mínimo para los docentes y así garantizar el inicio del ciclo lectivo.

El encuentro se concretará un día después de la fecha del inicio del ciclo lectivo, previsto en más de un tercio del país para el lunes próximo.

Calendario de inicio de clases

Según se estableció en el calendario académico, los distritos que deberían comenzar las clases este lunes son nueve: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Salta, San Luis y Santa Fe.

El martes comenzarán el ciclo Catamarca y La Rioja, y el jueves, Santa Cruz.

Se espera que la provincia de Buenos Aires comience las clases el viernes 1 de marzo, mientras que La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán retomarían el ciclo lectivo mañana.

En tanto, el lunes 4 comenzarán las clases en Chaco, Chubut, Misiones, Neuquén, San Juan y Santiago del Estero, mientras que una semana después tiene previsto hacerlo Río Negro.

En cuanto la convocatoria al paro pese al llamado a la paritaria para el próximo martes por parte del Gobierno nacional, Alesso expresó: «Los efectos de las políticas ya se producen, nosotros desde enero estamos pidiendo una reunión paritaria» porque «veníamos advirtiendo que los maestros iban a cobrar menos».

«Es que el problema ya se produjo, los fondos no se depositaron», reprochó y advirtió que «además, en términos legales la convocatoria (del martes) no reúne los requisitos formales de una convocatoria a la paritaria».

También, en el congreso la Ctera se decidió convocar a un plenario de secretarios generales para «dar continuidad al plan de lucha en caso de no tener respuestas a los reclamado para el día miércoles».

Al respecto, Alesso anticipó que tras la reunión plenaria informarán «sobre las continuidades o no» de medidas de fuerza.

