“Mientras el Gobierno nacional no entregue alimentos a nuestro pueblo, la lucha nos encontrará en la calle”, dicen desde el Encuentro de la Resistencia

Después de la gran movilización que realizó el Encuentro de la Resistencia, conformado por múltiples espacios sectoriales, frente al Centro de Acceso a la Justicia y el Centro de Economía Popular, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos, y en rechazo de la Ley de Bases, el dirigente provincial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Martín Sereno, reflexionó sobre “la enorme crueldad” de que 5 millones de kilos de alimentos estén guardados en depósitos y no se entreguen a los sectores vulnerables.

Recordó que esto abrió un nuevo frente de lucha contra el Gobierno nacional, ya que la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, y la Justicia Federal, solicitaron que se liberen los alimentos, y las organizaciones populares se unificaron para que se garantice el derecho a la alimentación.

“No queremos perder el optimismo aún en medio de la tragedia que nos impone el perverso Gobierno nacional, y eso nos impulsa a seguir luchando, a resistir en defensa de los derechos de nuestro pueblo. Por eso entregamos una nota en el CAJ donde trabaja un funcionario del Centro de la Economía Popular, que se comprometió a hacer llegar al Ministerio de Capital “Inhumano”, que acompañamos con la firma de todos y todas porque el reclamo general será contundente”, manifestó.

Sereno aseveró que a “todas y todos los que militamos en los territorios, nos preocupa cada vez más la situación de una realidad que nos golpea. En los barrios donde todavía podemos sostener algunos comedores, vemos que a las 10 y media de la mañana ya se termina la comida de la olla, y las familias siguen llegando. Es terrible el nivel de necesidad que existe. Y no son sólo personas que no tienen trabajo, sino empleados asalariados a los que no les alcanza lo que ganan para llegar a fin de mes, y así van buscando asegurar la comida del mediodía”, lamentó.

El Encuentro de la Resistencia planea organizar una asamblea conjunta para definir si una delegación viajará a llevar una petitorio para que los senadores y senadoras escuchen las razones de todos los sectores que se nuclean en ese espacio, al rechazar la Ley Bases. También evalúan la posibilidad de entregar la nota en Casa de Gobierno, con el pedido de que los y las legisladoras no acompañen esa ley que “compromete seriamente muchísimos derechos y el destino del país”, destacó el secretario general del Movimiento Evita Misiones.

“Milei esconde mercaderías en galpones mientras nos hambrea”

Uno de los testimonios más conmovedores que se escuchó en la movilización del Encuentro de la Resistencia, fue el de Daniel Acuña, que concurre a la Escuela 721 de Villa Cabello, de Posadas, y su madre milita en la CCC.



“Soy un colegial de Villa Cabello, y estoy acá con mi mamá porque nos hacen falta muchas cosas. En la semana suelo faltar a la escuela varias veces, porque mis maestras no se reúnen a dar clases porque el sueldo no les alcanza; así como faltan las mercaderías que el Gobierno no entrega a los comedores, donde comen muchos chicos de mi barrio y nosotros también”, indicó Daniel.

Y micrófono en mano lamentó que mientras la comida falta en los espacios comunitarios, “Milei tiene toneladas de mercaderías Milei escondidas en galpones y mientras nos hambrea, mercaderías que no repartió para Navidad ni Año Nuevo, cuando en las fiestas siempre recibíamos cajas con pan dulces, turrones y budines. Por eso acompaño a mi mamá a esta movilización, a esta lucha donde también reclamamos insumos para nuestro colegio; para los comedores, merenderos en todas las chacras, los barrios donde necesitamos comida. La lucha no se termina hasta que Milei cumpla”, enfatizó el estudiante.

“Nuestros comedores no son fantasmas, ¡recorran los barrios!”

En el acto desarrollado frente al CAJ, una de las referentes de la Agrupación Mujeres Valientes, Gloria González aseveró que los comedores populares existen. “No somos fantasmas, somos militantes, cocineras, cuidadoras comunitarias en lucha, porque es triste que nuestros hijos e hijas tengan que venir a luchar con nosotras en vez de estar en la escuela, donde tampoco reciben un desayuno porque Milei también cortó las partidas para comedores escolares”, lamentó.

Señaló que no entiende por qué la ministra Sandra Pettovello argumenta que no existen los comedores en los barrios. “Nadie más que los que estamos en el territorio sabemos los malabares que tenemos que hacer para que alcance la comida o la merienda; aún ahora que no recibimos nada de Nación hacemos rifas, pedimos donaciones, y tratamos de llenar las ollas; pero cada día vemos más familias en los comedores, adultos mayores y personas con discapacidad que no sabemos si son nuestros vecinos o de barrios aledaños; pero que antes no necesitaban venir a comer porque se arreglaban con sus suelditos o con las changas que podían hacer”, dijo la militante.

Aclaró que no votó a Milei, y le parece injusto sufrir las consecuencias de las políticas de este Presidente. “Como los enfermos de cáncer, personas que murieron por falta de medicamentos”.

Por eso incentivó a sus compañeros y compañeras, a seguir luchando. “Salgamos a las calles porque ese es el lugar para hacernos escuchar en defensa de todo lo que este gobierno nos está sacando, desde el trabajo, hasta lo más esencial como la comida para los sectores de pobreza extrema”, remarcó Gloria González.

El Encuentro de la Resistencia está integrado por la Mesa de la Cultura, el Movimiento Evita Misiones, la UTEP, el Espacio Chacabuco, la CTA-A, el Frente Patria, Libres del Sur; el Fol, el Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Octubre, Nuestra América Rural, el Movimiento Popular la Dignidad; el MTE; la Corriente Clasista y Combativa; Nuestra Patria, CTD Aníbal Verón, Red de Salud Mental; Universitarios, Afrodescendientes, entre otras organizaciones. (Gentileza: Prensa TTT)