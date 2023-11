Con militancia territorial en toda la provincia, Movimiento Evita y TTT intensifican campaña Massa Presidente

En el último tramo de la campaña electoral y camino al 19 de noviembre, la militancia de las organizaciones populares no decae. El Movimiento Evita Misiones y el Partido Tierra, Techo y Trabajo redoblan los esfuerzos con la premisa en alto de «Barrio por barrio, casa por casa, chacra por chacra», y recorren el territorio desarrollando reuniones con vecinas y vecinos, familias agricultoras, trabajadores de la economía popular y pueblos originarios.

Son conscientes que en éste tramo la pelea es más difícil. A tan pocos días del balotaje, ya no se trata de convencer sobre la importancia de ir a votar, sino de revertir el voto a Milei, o de ponerle un freno para que no se expanda.

«Estamos seguras que lo vamos a dar vuelta, por eso no dejamos de juntarnos con los vecinos a charlar sobre las propuestas que beneficiarán a nuestro pueblo si ganamos la elección del domingo. Explicamos la importancia de un Estado presente y la necesidad de un proyecto serio con estructura que genere oportunidades y respuestas concretas para todos y todas, y eso sólo se logrará con Massa Presidente», explicó la militante Liliana Benítez, del barrio Paso Viejo de Candelaria.

Las inclemencias climáticas y los caminos intransitables, tampoco detienen a la militancia. A la comunidad mbya guaraní Ivoty Okara, de Bonpland llegaron el diputado del bloque Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, junto a la dirigenta social del Evita, Cristina Bóveda y al concejal electo Esteban Fruto, quienes entregaron 36 chapas a las familias, para que puedan arreglar el espacio destruido con la tormenta, y que es el lugar donde cocinan para toda la comunidad.

«Con esta entrega buscamos brindar una solución a largo plazo para su techo, y paliar las dificultades que enfrentan durante los períodos de lluvia, como ocurrió con el espacio donde cocinan para todas las familias. Desde el Movimiento Evita y TTT, reconocemos la importancia de garantizar condiciones adecuadas para la promoción del bienestar de todas las personas con las que tenemos el compromiso en la defensa de sus derechos, como sucede con las familias guaraníes en su lucha por la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios básicos», señaló el concejal Fruto.

Militancia mano a mano para frenar el voto de Milei

Mientras que el legislador -que continúa transitando la provincia- manifestó su alegría y la del resto de la militancia, porque en las recorridas comprueban que remonta la candidatura de Sergio Massa.

«Es un hecho que de las elecciones generales para acá, recuperamos 100 mil votos más que en las Paso. Estamos intensificando la campaña y todos y todas estamos haciendo lo que debemos. Por su lado Massa, generando las acciones del Gobierno como ministro de Economía, y construyendo el consenso necesario para lograr la adhesión de distintos sectores, y nosotros como militantes territoriales con la decisión de seguir militando en las casas, parajes, barrios, chacras, en una campaña en la que no se trata de entregar folletos o votos. Nos encontramos con la gente a tomar mate, charlar, explicar y concientizar sobre los dos modelos de país que se vienen», dijo.

Su optimismo se debe a que algunos vecinos que anteriormente habían adherido al candidato de la Libertad Avanza. «A medida que transcurre el tiempo, y escuchan los exabruptos que manifiestan desde ese espacio, y las idas y vueltas sobre sus propuestas, transmitiendo inseguridad e improvisación, esos vecinos van modificando sus opiniones y por lo tanto su intención de voto», aseveró Sereno.

Consideró que la campaña que hacen es efectiva. Trabajan con las redes difundiendo toda la información posible con imágenes y textos con propuestas, conductas y acciones de los candidatos para que se analicen las diferencias. El otro eje es recorrer el territorio, hablando mano a mano con las familias, preguntando qué piensan, cómo viven, y en algunos casos ayudando con insumos como pasó con comunidades guaraníes y con familias productores, quienes a causa de la tormenta sufrieron daños en sus producciones.

Sereno indicó que en las reuniones en diferentes localidades, escuchan todas las opiniones, buscando profundizar el debate y el análisis sobre lo que significan los dos proyectos de país que se eligen el domingo, totalmente antagónicos, y las opciones que «se presentan para nuestro pueblo», expresó.

«Massa representa lo que necesita nuestro país»

El dirigente sostuvo que la obtención de votos que tuvo Milei fue por impacto y no por análisis de las propuestas, imperó la utilización de los medios de comunicación y las redes con declaraciones impactantes, y así canalizó el malestar de un 30% de la población.

«Se apeló a las circunstancias de crisis que atravesamos; Milei canalizó el enojo en votos, y ese es su techo. Pero sus propuestas económicas, sociales, educativas y sanitarias muestran un vacío total, y que de poder aplicarse, serían totalmente perjudiciales para nuestro pueblo en todos los sentidos», remarcó.

En cambio -indicó- Massa representa lo que necesita hoy nuestro país. «Lo vemos como a un futuro Presidente con mucha templanza y cordura; con gran voluntad de diálogo y de trabajo, y con una clara conciencia de que para salir de esta crisis hacen falta los mejores hombres y mujeres, sin importar de donde provengan, sino que trabajen al servicio de nuestra Patria».

Agregó que la situación actual de la Argentina, amerita dejar de lado la partidocracia y aportar entre todos y todas con convicciones y compromiso. «A eso se suma que las propuestas de Massa, indudablemente nos marcan un camino basado en el conocimiento de las situaciones para resolverlas. Por eso cada día estamos más convencidos que debe ser el Presidente, y con esa convicción seguimos militando en todos los municipios. Y eso no significa que no salgamos a las calles cuando entendamos que alguna medida no corresponde, o no se atiendan los reclamos y demandas de nuestro pueblo. Porque esa también es una manera de colaborar con un gobierno nacional, inclusivo y federal como éste que esperamos triunfe el domingo, para que no pierda el rumbo de la esperanza que vamos a manifestar con nuestros votos», afirmó el secretario general del Movimiento Evita Misiones.