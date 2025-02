Chacra 246: Más de 30 familias reclaman al Estado que garantice servicios esenciales que les corresponden

En la chacra 246, cercana a la zona céntrica de Posadas, más de 30 familias sufren desde la falta de servicios esenciales, como agua potable, tendido eléctrico, y caminos en condiciones para el ingreso de una ambulancia, y camión de bomberos, necesarios ante una emergencia.



Se trata de un barrio censado e inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que al contar con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por Anses, corresponde que a través de la Ley 27.694, los organismos provinciales y municipales se ocupen de la urbanización del lugar, y de proveerles de servicios básicos.

Además, éstas familias están inscriptas en el Censo Habitacional realizado por el Municipio de Posadas.

Hace unos días un grupo de vecinos decidieron juntarse y convocar al dirigente del Movimiento Evita Misiones y Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, para que de alguna manera los ayude a insistir con los reclamos ante las autoridades, y éstas se ocupen de brindar solución con los servicios esenciales.

Samuel, uno de los vecinos organizados, vive desde hace varios años en el humilde barrio donde se ven obligados a colgarse del cable con el riesgo que eso significa. «Tenemos baja tensión de la luz y por la poca presión, el agua se corta muy seguido, sin que ninguna autoridad se acerca a ayudarnos. Somos trabajadores que no nos quedamos quietos, y pedimos a los gobernantes lo que es justo y que nos corresponde. Es muy peligroso cuando llueve, por ejemplo, porque se inunda todo y no se puede entrar ni salir del barrio», señaló el joven, junto a Luciano, Clara y Claudia Ramírez, entre otras vecinas y vecinos, con numerosos niños y niñas a cargo.

Ante esa necesidad también piensan en hacer un fondo común para abrir los caminos, comprar cables y postes, con la intención de proveerse de los servicios que les niegan las autoridades.



«Podemos pagar los servicios que deben proveernos»

Sonia Torres es una de las madres que está al frente del reclamo junto a sus vecinos. Recordó que en el año 2023, hicieron un pedido de trámite formal y conjunto a la Empresa de Energía de Misiones, solicitando la conexión de luz y con la intención de abonar las facturas por el servicio; pero aún no tuvieron respuestas.

«Cuando llegamos al barrio, ya vivían algunas familias con luz y pilar incluido; pero se negaban a cedernos el cableado, por eso fui a Emsa acompañada con el pedido por escrito de muchos vecinos; pero como no tenemos calles dijeron que era muy difícil entrar. También concurrí a la Defensoría del Pueblo de Posadas, vinieron a recorrer el barrio; pero hace seis años que esperamos respuestas», lamentó la mujer.

El temor de los vecinos es que al estar conectados irregularmente, por los cables inseguros, pueda producirse un incendio, y al no tener apertura de calles, es casi imposible que ingrese un camión de bomberos.

«Todo el tiempo tratamos de mantener limpio el terreno, precisamente para evitar que ante el calor y la sequía en un descuido se prendan fuego a los yuyos para espantar las víboras del lugar. Para hacer la limpieza del camino, con mucho esfuerzo compramos máquinas y entre todos colaboramos para pagar el combustible, y así nos colaboramos entre todos las familias trabajadoras», enfatizó Sonia.

«La Municipalidad debe escuchar nuestros derechos»

Nilda Hoster es una jubilada muy preocupada especialmente por la falta de agua, con estas altas temperaturas, aunque como sucede con todo el barrio, su reclamo viene desde hace muchos años. Ella junto a su familia, hijos y nietos está registrada en el Renabap. «Necesitamos que las autoridades nos escuchen para poder contar con agua y el pilar para la luz. Es injusto que a mis 70 años tenga que estar sin agua ni luz, después de haber trabajado más de 30 años. Ahora para ayudar a la economía de la casa hago pan y masas, y las vendo por la calle», remarcó.



Nidia lamentó las políticas que implementa Milei: «Antes tenía mis remedios gratis y descuento para viajar, pero éste Presidente nos sacó todo: la gurisada se quedó sin su plato de comida en los comedores, aca en el barrio yo lo sufro con mis nietos que tengo a cargo. Además casi ya no tiene changas para ayudar a parar la olla, y todo está mucho más caro», dijo.

También pidió al Municipio y a la comunidad en general, siempre solidaria, que la ayuden con algunas chapas que necesita para techar parte de su casa, «porque cuando llueve se me mojan todas las pocas cosas que tengo», agregó.

«No piden un favor, están amparados por la Ley del Renabap»

Para el dirigente provincial, lo que sucede en la chacra 246, se replica en otros barrios de Posadas y del interior profundo de la provincia, y demuestra que muchos trabajadores formales e informales luchan, se organizan y se sacrifican para tener una vida digna y acceder a los derechos esenciales que les corresponde. «Sin embargo, vemos que no hay un acompañamiento lo suficientemente efectivo para que esto se concrete y se garantice.

Y este cambio de Gobierno a nivel nacional agravó la situación porque durante varios años y hasta el 2024, pudimos gestionar la urbanización de muchos barrios. Por ejemplo en Lapachitos se hicieron 300 conexiones de luz y agua, y en Los Cedros, de Jardín América, otras tantas».



Sereno recordó que antes, a través de la Secretaría de Integración Sociourbana hubo respuestas a una enorme cantidad de familias de sectores populares que incluye a quienes viven en barrios Renabap «Pero con la llegada de Javier Milei se suspendieron y congelaron los fondos, y no sabemos dónde fueron a parar todos los recursos nacionales que se destinaban para mejorar la vida de trabajadores y trabajadoras, y de esta manera condenan a familias que viven precariamente».

Lamentó que este año sin presupuesto nuevamente en nuestro país, todo indica que se replicará esta situación que «en este caso afecta especialmente a los personas más vulneradas, porque el Gobierno maneja los fondos discrecionalmente, algo muy poco democrático ya que no participan ni la Cámara de Senadores ni de Diputados, y al no haber presupuesto, el Presidente puede hacer lo que quiere con los recursos nacionales», cuestionó el ex diputado provincial.