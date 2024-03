Capioví: Policías de Misiones asistieron y estabilizaron a una niña de 3 años que había dejado de respirar

La Oficial Subayudante de la Policía de Misiones, Nadia Silvero junto con compañero asistieron a una menor de 3 años que no podía respirar y la trasladaron al Hospital de Capioví donde fue estabilizada por médicos y enfermeras.

En Duplex con C6 Digital en Radio Identidad, la Oficial Silvero compartió sobre el rápido accionar de la Policía de Misiones ante la llamada desesperada de una madre que les comunicó que su hija mientras dormía dejó de respirar.

Silvero comunicó que tomó conocimiento del suceso mientras se encontraba de guardia y por medio del teléfono institucional llega la llamada de una ciudada que estaba exaltada y desesperada, «me dijo ‘mi hija no respira, se más está muriendo‘ debido a lo exaltada que estaba no podía brindar otros datos mas, por eso la trate de calmar y contener para que me brinde su dirección e ir asistir a la niña»

Explicó que una vez recolectado los datos, junto con su chofer el Sargendo Heraldo Gonzalez salieron hacia el barrio Loteo -ubicado a 7 kilómetros de la comisaría- cuando llegaron observaron a la madre sosteniendo a la pequeña las cuales rápidamente subieron al móvil policial

Inmediatamente las subimos al móvil, comenzamos a hacer maniobras de primeros auxilios para que reaccione, le hablábamos, con agua le mojaban el rostro» Nadia Silvero, Oficial Subayudante de la Policía de Misiones

Fue durante el camino al hospital que la niña empezó a reaccionar y a llorar. «Cuando llegamos a la guardia fue asistida por las enfermeras y el médico de turno.

La Oficial Subayudante destacó los conocimientos que obtuvo de la Policía de Misiones, tanto las herramientas de primeros auxilios, los valores de asistencia y la templanza para sobrellevar la situación.

«La Policía de Misiones te encamina para que uno pueda reaccionar de forma eficiente en ese momentos donde hay que contener a la víctima y ayudarla» culminó.