Básquet: cambios en el calendario de OTC

Desde el área de Competencias, de la Liga Nacional, comunicaron una modificación en los próximos juegos del Oberá Tenis Club (OTC), las fechas de partidos serán las mismas, pero se cambia el rival, el miércoles 28/02 será vs Platense y luego, el 1° de marzo vs Boca. Se le vienen cinco partidos de visitante para el conjunto misionero.

El equipo dirigido técnicamente por Fabio Demti recibió la notificación de un cambio de rival en lo que será la vigésima primera presentación de la temporada. Actualmente el récor Celeste es de diez triunfos e igual cantidad de derrotas.

Desde La Liga, informaron de una modificación en el fixture, básicamente es el cambio de rival, manteniendo las fechas de disputa. Por lo que el 28/02 visitará a Platense, continuando el 1° de marzo jugando ante Boca en la Bombonerita y cerrando la gira el domingo 3 ante Zárate en el estadio Diego Armando Maradona.

Luego, tendrá algunos días sin competencia, para volver a salir de gira y jugar el 15/03 vs La Unión de Formosa y el 17/03 ante Regatas. Cuatro días después jugará su único partido de local, el 21, ante Independiente de Oliva y cerrará el mes con una nueva gira, el lunes 25 visitando a Obras y el 27/03 ante Gimnasia de Comodoro.

Se vienen, ocho juegos, siendo siete de ellos fuera de casa. Un fixture muy exigente para OTC.Vale recordar, que el equipo de Liga de Desarrollo tendrá el mismo recorrido, jugando habitualmente el día anterior a La Liga.

Lo que se viene para el Celeste

Miércoles 28/02 Platense vs OTC

Viernes 1/03 Boca vs. OTC

Domingo 3/03 Zárate vs. OTC

Viernes 15/03 La Unión (Formosa) vs. OTC

Domingo 17/03 Regatas Corrientes vs. OTC

Jueves 21/03 OTC vs. Independiente (Oliva)

Lunes 25/03 Obras Sanitarias vs. OTC

Miércoles 27/03 Gimnasia (Comodoro) vs. OTC

Prensa OTC.