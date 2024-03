Automovilismo: un toque complicó a Beitia que fue 11mo en Paraná

El posadeño Iñaki Beitia (Toyota Yaris) fue 11° en la final de la 2° fecha del Turismo Nacional, que se disputó en el Autódromo Ciudad de Paraná en Entre Ríos.

Beitia, con el Etios de GR Competición, largó en la quinta posición y en los primeros metros recibió un toque que lo mandó contra el paredón interno. Eso hizo que se doble la dirección y el posadeño corrió condicionado por ese problema durante las 16 vueltas. Si bien perdió varias posiciones, se pudo mantener cerca de los 10 primeros y vio la bandera a cuadros en la 11° posición.

El ganador de la competencia fue Alejo Cravero (Peugeot 208), quien tuvo una dura lucha con Thiago Martínez (Toyota Etios). El podio lo completó Bautista Damiani (Toyota Yaris).

Con este resultado, el posadeño quedó en la 8va posición del campeonato con 36 puntos. El puntero del campeonato es Thiago Martínez con 66 unidades.

“Fue una carrera complicada, me pegan en la largada me doblan la dirección, le pego a la pared, eso me condicionó la carrera, tuve que correr toda la carrera con la dirección doblada, hice lo que pude y terminamos cerca de los diez primeros. Fue una carrera muy áspera, se cayeron mucho el ritmo de los autos, pero lamentablemente no lo pudimos aprovechar por ese toque que tuvimos al inicio de la carrera”, explicó Beitia.

La próxima fecha, la tercera del calendario, será el 29, 30 y 31 de marzo en el Autódromo Ciudad de Concordia.