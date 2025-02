Automovilismo: Possiel fue 6to en Concordia

Con un gran trabajo cerró Jorge Possiel su primera competencia del año en la Clase 3 del Turismo Pista en Concordia, Entre Ríos donde terminó la final dentro de los 10 mejores.

En horas de la mañana, el piloto de Eldorado Jorge Possiel partó segundo en la tercera serie donde tuvo un buena largada, lo que permitió seguirlo de cerca a Ezequiel Bosio. Hizo muy lenta la chicana y Hermida hizo un dos por uno y quedó 3°. En la curva uno venía muy rápido, tratando de recuperar terreno se fue de cola hacia afuera y perdió otra posición, completando el parcial en el 4° lugar. Los ganadores de las series fueron: Matías Canapino (Onix), Tomas Vitar (Clio) y Ezequiel Bosio (Etios).

“Venía muy bien, en segundo lugar, hago la chicana lento detrás de Bosio y Martini sale bien armado, me empieza a buscar la posición, me cuido y nos termina pasando Hermida. En la curva uno el auto empezó a caerse un poquitito, lo normal como todos, tomé la curva con mucha velocidad y me fui de cola hacia afuera, volví a perder una posición. Cometí errores que me costaron caro en la final”, comentó Possiel.

Desde el cajón 12° Possiel hizo una gran largada en la competencia final, al completar el primer giro ya se encontraba 10° en el clasificador. Promediando la carrera el misionero marchaba 8° y seguía prendido en las acciones esperando avanzar. A dos giros del final Jorge Possiel pudo dar cuenta de Felipe Martini y llegó 6°. El podio lo integraron: Matias Canapino (Onix), Franco Villabrille (Clio) y Ezequiel Bosio (Etios).

“Muy contento con el sexto puesto, teníamos potencial para estar adelante. Me costó mucho trabajo ir para adelante, por suerte el auto anda excelente, muy buen ritmo. Fue duro pasarlo a Martini, pero lo terminé pasando y el sexto puesto me parece que es muy merecido. Gracias a todos los que hacen esto posible. A mi familia por el apoyo de siempre y a los sponsors: Bardahl, Godoy Poviña, Ciccarelli, Río Uruguay Seguros (RUS), Km 14 Senderos en la Selva, Possiel MotorParts, Osvaldo Cava y Delicatessen, Apart Sombras del Paraná”, cerró Jorge.

Fuente: María Sol Feversani, prensa.