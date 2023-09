Automovilismo: este viernes comienza la quinta fecha del Rally Misionero

La quinta fecha del Misionero de Rally que comenzará el viernes por los caminos vecinales de San Vicente llega cargada de novedades y muchos autos nuevos.

En el Rally Ciudad de San Vicente, Gran Premio Yo La Vi y que será homenaje a Gustavo Grün, volverán a correr los hermanos Pérez. Luego de un año de inactividad, Ivo estará estrenando el VW Gol Trend en la categoría Hibrido. El auto, ex N2, fue convertido a Hibrido por el Yost Competición, y el piloto de San Pedro lo estrenará en San Vicente.

Mientras que su hermano Andrés, regresa a la actividad después de nueve años. El ex campeón de la N6, con paso por el TC4000 y la Clase 1, volverá a su primer amor y estará con un VW Gol también del Yost Competición dentro de la Clase N2 Light.

Entre los locales se sumará Ernesto Muchewicz, quien se subirá a un VW Gol de la categoría Hibrida, que llegará a los 7 participantes para esta fecha. El piloto de San Vicente se dará el lujo de estrenar el 101 ante su gente ya que es el actual y primer campeón de la categoría Hibrida.

Otro retorno será el de Gilmar Ritter, quien estrenará el Renualt 18 construido en su taller. El piloto de Aristóbulo del Valle y múltiple campeón de la Clase 3, estará en el Grupo A y llevará de navegante al múltiple campeón provincial de motos Daniel Yendrika, quien el año pasado anuncio su retiro del mundo de las motos y ahora dará el primer paso como navegante.

En la N2 Light volverá a correr el posadeño Nico Robledo, quien estrenará un flamante Ford Ka, que fue construido íntegramente en el taller del Lalo Competición en Posadas. La asistencia en carrera será del Godoy Rally Team.

Otro piloto de Aristóbulo del Valle que se sumará será Gonzalo Weiss, quien vuelve a correr y lo hará con el VW Gol que corrió su padre en la fecha anterior. El piloto que supo correr en España llevará de navegante a Manu Prette.

Otro auto nuevo será el Ford Fiesta de la Clase N2 16 válvulas, que estrenará el bonaerense David Trump, quien estrenará el auto en el Gran Premio Yo La Vi. El piloto que viene cada fecha desde San Martín, Buenos Aires, correrá con Leandro Velázquez.

El que cambiará de butaca será el otro bonaerense que corre en el misionero de rally, Nils Wahlberg, quien vuelve a Misiones en esta fecha, dejará la butaca de navegante, y conducirá el Ford Ka del Charaí Rally Competición.

El charai Rally Team además traerá un navegante al cordobés Franco Ninci, quien hará dupla con Nils Wahlberg.

“Yo soy de la barra que siempre alentamos al Charai cuando iban a córdoba, nos hicimos muy amigo con Sergio, con Hugo. Hice un curso de navegante en el verano y mi sueño era correr. Hace unos días me llamó Sergio y me dice si me animaba a correr, porque Nils no tenía navegante y no dude, ya estamos en viaje a Misiones, los sueños hay que cumplirlos en vida, como me dijo Sergio”, indicó Ninci en viaje a Misiones.

Ninci además haría su debut como piloto ya que fue anotado para correr la sexta del Súper Prime con el auto de Sergio Zarza.

Además, retornará el posadeño Alexis Stahl, quien estará en la AZ Light. Otro piloto local serála integrada por Oscar y Jorge Sosa, que estarán en la N6 con un VW Gol.

En los Quad se darán los regresos de Mani Dornelles y Jehodaia Luzne en la Quad Pro. En las motos volverá a correr el campeón Nicolás Zacharski en la Pro y se sumarán los locales Iván y Agustín Kaleñuk en la Promocional.

Los horarios de la 5ta fecha

La actividad de la 5ta fecha comenzará el viernes a las 10 con la habilitación de los caminos para reconocimiento. A las 16 se realizará la foto institucional en el Automotokart San Vicente.

De 16 a 18 habrá pruebas libres (Shakedown) en el predio del Automotokart. Y desde las 20 se correrá el Súper Especial Nocturno por las calles centricas de San Vicente.

El sábado la primera etapa se pondrá en marcha a las 9:18 y tendrá 6 tramos de velocidad. La entrada al predio del Automotokar costará 1000 pesos ese día.

El domingo, la segunda etapa comenzará a 8:43, y tendrá 4 tramos de velocidad, haciendo un total de diez pruebas especiales. A las 14, se pondrá en marcha la sexta fecha del Súper Prime en el circuito emplazado en el predio del Automotokart. La entrada al predio costará 1500 pesos. Se puede comprar el combo para los dos días por 2000 pesos y se adquieren en la puerta de entrada al predio.

Homenaje a Gustavo Grün

La comisión directiva de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegante de Rally (AMPyNaR) junto con la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) y el Automotokart San Vicente resolvió que el Gran Premio Yerba Mate Yo La Vi sea homenaje al fallecido piloto Gustavo Grün.

Gustavo nació en San Pedro y se crio en Eldorado, era un amante de la velocidad y si bien corría en Pista, uno de sus sueños era correr un rally como lo hacía uno de sus ídolos, el eldoradense Rodrigo “Pipo” Durán.

La idea siempre fue alquilar un auto y correr una fecha con su amigo y compañero de equipo Arnoldo Brandt.

Así al igual que se hizo el fin de semana en Oberá en el Misionero de Pista y en las Picadas en Posadas, el rally de San Vicente será en homenaje a Gustavo Grün y todos los autos lucirán una calco con el número 40 y la leyenda ‘Por siempre Gustavo’.

Solidaridad con los abuelos

Por otra parte, la Comisión Directiva de la AMPyNaR junto al Automotokart San Vicente y los pilotos del Misionero de Rally van a juntar donaciones para la Residencia Años Dorados de la Capital Nacional de la Madera.

Los equipos y el público que se quiera sumar, las donaciones se van a recibir en el salón de eventos del Automotokart durante todo el fin de semana.

La residencia Años Dorados se dedica al cuidado de Adultos Mayores en situación de vulnerabilidad. Se pueden donar Alimentos no perecederos, ropa, entre otros elementos y la recepción se realizará desde el viernes a las 10.

Cena Show

El Automotokar San Vicente organiza, como todos los años, una Cena Show para el día sábado a las 21 donde el público podrá compartir la noche con los equipos de rally que toman parte de la quinta fecha del Misionero de Rally.

En la cena actuarán Los Javiss y Ricardo Ramos y Los Sones. Las tarjetas ya están a la venta para los equipos y el público con un valor de 6000 pesos para mayores y 3000 para menores (no incluye la bebida) y se pueden adquirir en el Automotokart San Vicente con el sr. Damián “Poca” Olivera al 3755 27-8472.

HORARIOS

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

10 a 16: Predio del AutoMotoKart | Inscripción y acreditación de Pilotos | Técnica Previa |

10 a 16: Reconocimiento de Caminos (2 Primes).

16: Foto Institucional en la tribuna del AutoMotoKart.

16 a 18: Predio del AutoMotoKart con pruebas libres.

19:30: Reunión de piloto en el salón de reuniones de la Casa de la Cultura y el Bicentenario de San Vicente.

20: Súper Prime Nocturno por las calles del centro de San Vicente.

SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE – ETAPA 1 –

9:18: PC 1 Colonia Tarumá – Escuela N°207.

9:51: PC 2 Picada Santa Rosa – AutoMotoKart.

12:14: PC 3 Colonia Tarumá – Escuela N°207.

12:47: PC 4 Picada Santa Rosa – AutoMotoKart.

14:50: PC 5 Colonia Tarumá – Escuela N° 207.

15:23: PC 6 Picada Santa Rosa – AutoMotoKart.

DOMINGO 01 DE OCTUBRE – ETAPA 2 –

8:43: PC 7 Colonia Tarumá – Escuela N°207.

9:16: PC 8 Picada Santa Rosa – AutoMotoKArt.

11:19: PC 9 Colonia Tarumá – Escuela N°207.

11:52: PC 10 Picada Santa Rosa – AutoMotoKart.

14: Súper Prime en el predio del Club AutoMotoKart.