«Alimentazo», una respuesta y un camino

Pequeña crónica de una jornada del Alimentazo en tu barrio, llevada a cabo en el club Huracán de Posadas. Una respuesta de la UTEP y el Movimiento Evita, a la falta de políticas estatales para el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena. (Escribe: Eduardo Silveyra *).

Desde la asunción de Milei, con su gobierno de genocidio de las políticas de estado, la agricultura familiar, campesina e indígena ha quedado a la deriva y con la falta de apoyo estatal, tanto productores y productoras se vienen sumiendo en la precariedad y no son pocos los que abandonan sus parcelas o las conservan porque es lo único que tienen, el arraigo en estos casos, tira más que la miseria. El esfuerzo es loable, y no exento de sacrificio, un sacrificio que las organizaciones campesinas acompañan acercando recursos, plásticos y media sombra para los invernaderos, que a veces a duras penas consiguen de los municipios o de los organismos de gobiernos provinciales.

El tema principal es como mantener al campesino o campesina en su tierra, la respuesta es un tanto obvia, pero no por eso deja de ser válida: Vendiendo las producciones sin caer en las garras de los intermediarios, porque a este le sigue el costo del transporte, el del acopiador y por último el del verdulero, quienes quieren sus ganancias que encarecen los productos.

Ante esa situación no hay otra posibilidad que la venta directa en ferias en los municipios, en los barrios o en el lugar que se preste, para acercar a las mesas, buenos productos agroecológicos y locales. En ese sentido desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Movimiento Evita, en Misiones se vienen llevando adelante los “Alimentazo en tu barrio”, que no son más que ferias en lugares públicos o en predios de instituciones emblemáticas, como el club Huracán de Posadas, lugar donde mensualmente se realiza uno de estos eventos, en el cual los vecinos adquieren excelente mercadería como lechugas, acelgas, frutas y carnes a mitad de precio de lo que pagarían en un comercio. Una iniciativa que no solo beneficia a las familias campesinas que pueden vender sus productos de forma directa, sino también a las de los clientes, que sienten como todos, el achique de sus presupuestos de compra alimentaria, cada día más golpeados en sus bolsillos, por las medidas de ajuste del gobierno provincial.

Allí, en el club Huracán recogimos el testimonio de distintos actores de esta movida, entre ellos el de Carla Pipke, productora de Andresito, bien al norte de la provincia, quién nos dijo:

“Yo soy productora de mandioca, pero hoy trajimos de todo desde Andresito, y de compañeros que no tienen movilidad, que es una traba para poder vender. Lo importante de los Alimentazos es que el comprador se lleva frutas y verduras frescas y sin químicos, a un precio justo, que le sirve a ellos y también a nosotros”.



En sintonía con Carla, Juan Báez, Sub Secretario de Economía Social de la ciudad de Posadas apuntó:

“Es un evento muy importante para la familia posadeña, se consiguen productos muy buenos y frescos, que van directamente de la chacra a la mesa del vecino y al no haber intermediarios son otros los precios con la venta directa. Muy recomendable”.

Por allí anda Otto Khun, un nieto de alemanes que le pone el hombro todos los días en su chacra de Cerro Romero que nos cuenta:

“Hoy vino menos gente que la vez anterior, pero hay que tener en cuenta que el calor no es el mismo y que hay mucha gente de vacaciones, pero igual se vendió bien, acelga, verdeo y lechuga. Estos Alimentazos ayudan bastante al productor, porque aparte de la economía también golpea la sequía, así que acá estamos”.

Continuamos la recorrida por los puestos, en uno, unos coloridos mangos se vuelven tentadores, allí me encuentro con María Cristina de Lima, directora de Economía Social de la Municipalidad de Posadas quien se compra un kilo y aprovechamos para preguntarle sobre la importancia del evento y nos dice:

“La importancia de estas ferias de la UTEP y de los Alimentazos, radica en mostrar y exponer el trabajo de los productores misioneros que no tienen acceso a la movilidad para traer sus producciones. Destaco el trabajo de ellos. Acá hay producciones de quince municipios, de Oberá, Andresito, Santo Pipó, Jardín América por nombrar algunos. Toda producción misionera y con precios que no hay en otro lugar”.

Se podría estar largo tiempo en cada puesto, no solo por la diversidad de las ofertas, sino porque en cada uno de ellos hay historias de vidas, con sus sueños, sus sacrificios y también sus esperanzas. Precisamente al lado de uno en el cual se vende distintas variedades de zapallos, llama la atención un puesto donde se venden carteras y otros accesorios muy coloridos. Hablo con la chica que lo atiende, una arquitecta cordobesa especializada en diseño que cuenta:

“Hace algunos ya que me mudé a Misiones, y acá estamos, todo lo que ves lo hacemos con cartón reciclado, aunque no lo creas algunos días de la semana somos cartoneras. Fuimos encaminando esto comprando las máquinas de cocer y sumando más compañeras al taller. Todos los diseños de las telas están inspirados en obras y colores de los pueblos originarios, así que hoy estamos acá”.

Cortamos la conversación porque justo una chica le pregunta el precio de una cartera, que revisa y observa como buena compradora y la lleva. No es otra que Sandra Quintana, integrante de los equipos técnicos del Instituto Técnico de Macro Economía Circular de la provincia, aprovecho para preguntarle sobre el Alimentazo y dice:

“Destaco no solo lo importante de este encuentro organizado por la UTEP, sino también la importancia de la agricultura familiar, porque encontras precio y buena calidad. Ves las producciones y ya te das cuenta que vienen directo de la chacra. Con estas ferias se acortan los caminos, ya no está el intermediario, hay ahorro de flete y ya no está el puestero que quiere su ganancia, está el mismo productor”.

Ya nos estamos por ir, pero no sin el testimonio de Martín Sereno, referente misionero de la UTEP y del Evita en Misiones. Atento a todo lo que transcurre en el ámbito, porque sabe que allí hay un respuesta política a todo lo nefasto del gobierno nacional, interrogado acerca de lo que significan los “Alimentazo en tu barrio” Nos dice:

“El Alimentazo transforma la vida de todos los misioneros y misioneras. Fortalece el arraigo rural, permitiendo que las familias agricultoras produzcan más, vendan sin intermediarios y reciban un precio justo. Se valora su esfuerzo, su cultura y su modo de vida. Además, beneficia a las familias urbanas, garantizando alimentos sanos, frescos y agroecológicos a precios accesibles. Comer bien no debe depender del bolsillo. Con este modelo, cada peso rinde más y se mejora la alimentación de todas las familias. Todo lo que ves, es producido por nuestra gente, para nuestra gente. Esta feria es parte de una propuesta integral, que impulsa la economía local y la salud de la población. ¡Debe ser política de Estado!”

Y así nos fue en la feria, nos vamos con unos mamones, paltas, ajo, perejil y limones, toda producción campesina y misionera y por si fuera poco, el alimento para un camino, en el cual la UTEP, viene dejando huellas.

(*) Periodista y escritor. Se especializa en temas políticos, abusos policiales, crónicas y agricultura familiar. Colabora en diversos portales del país, como Revista Zoom, Socompa, Huerquen y El Argentino.