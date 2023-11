Alberto Fernández habló del futuro Gobierno de Milei y llamó a la autocrítica del peronismo por la derrota

El presidente Alberto Fernández afirmó que no se siente «responsable de la derrota» de Unión por la Patria (UP) y dijo que espera que al mandatario electo Javier Milei le vaya bien. «Nuestro espacio debe replantearse cosas», evaluó el jefe de Estado en declaraciones al canal colombiano NTN24.

En tanto, señaló: «Es evidente que no hemos podido sintonizar con mucha gente del pueblo, porque este es un gobierno que ha atravesado cuatro años de muchos problemas. Estoy llamando a la reflexión, no estoy buscando culpables».

Sobre el futuro Gobierno de Milei, Fernández no comparte «muchas de sus miradas, pero si le va bien (a Milei), le va bien a la Argentina, y yo no quiero ser un obstáculo».

El próximo 10 de diciembre será la asunción del nuevo mandatario y el actual jefe de Estado aprovechó para hablar de su futuro: «Seguramente viaje a España porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Probablemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje», aseguró.

En declaraciones con el medio uruguayo El Observador, el actual mandatario señaló que «Por un lado me piden que sea obediente y por el lado que tenga la lapicera. Los medios argentinos decían que yo era un títere y resulta que el títere es el único que termina enfrentado con Cristina».

«Muy títere no era, ese era el problema. Y la queja de ‘no me escuchan’, no es que no escucho. Oír escucho, porque además me lo dicen por escrito. Pero lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo y lo que yo quería era que Argentina subiera la vara en un montón de cosas», agregó.

El dirigente, además, reveló los consejos brindados por una persona de su confianza antes del comienzo de su mandato y los tironeos con su compañera de fórmula:

«Cuando yo asumí, alguien me dijo ‘vos vas a enfrentar un tiempo difícil. Los años de Macri fueron similares a los de la revolución libertadora, tuvieron la característica de perseguir, de enjuiciar a los opositores. Tu tiempo no va a ser el tiempo de Perón, tu tiempo va a ser el del tercer Perón tironeado por la derecha y por la izquierda'».

«Y tenía una enorme razón. Me dijo que antes de reaccionar contara hasta diez para preservar todo esto. Y yo le hice caso porque lo más importante era mantener la unidad para no entrar en una nueva frustración argentina», dijo en relación a su accionar en los cuatro años en su mandato. (ambito.com)