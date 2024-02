Adorni, sobre el documento de Cristina Kirchner: «Es tiempo para ideas que no fracasaron»

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo este miércoles que «es tiempo para ideas que no fracasaron» y que llevaron a que «la mitad de los argentinos sean pobres», en respuesta al documento publicado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el que criticó las políticas del Gobierno nacional.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero aclaró que no había podido leer las 33 páginas publicadaspor la exvicepresidenta de Alberto Fernández, pero señaló que se tratan de las «opiniones de un ciudadano» y que, en ese sentido, siempre van a ser «respetadas» por la administración nacional que encabeza Javier Milei.

«Me parece que el Gobierno va a tomar toda idea que mire hacia adelante, a una Argentina distinta y no a ideas del pasado. Claramente, muchas veces, es mejor entender que hay tiempos para reflexionar para estar tranquilo, y para pensar en que es tiempo para ideas que no fracasaron, y no volver a intentar con ideas que han llevado a la Argentina a este desastre absoluto», dijo.

«Miramos para adelante, independientemente de las palabras vengan de la doctora Kirchner o que vengan de cualquier otro ciudadano. Todo lo que sean ideas novedosas, las vamos a tomar y las discutiremos. Todo lo que sea pasado y fracaso, no lo vamos a tomar» Manuel Adorni

Luego, el funcionario recordó que, en la actualidad, «la mitad de los argentinos son pobres, donde el 10 por ciento de los argentinos son indigentes, donde hay más chicos pobres que no pobres, y donde además, la inflación come día a día el poder adquisitivo».

«Miramos para adelante, independientemente de las palabras vengan de la doctora Kirchner o que vengan de cualquier otro ciudadano. Todo lo que sean ideas novedosas, las vamos a tomar y las discutiremos. Todo lo que sea pasado y fracaso, no lo vamos a tomar. Hay que saber cuándo hay que reflexionar y tomarse un tiempo para pensar lo que han hecho con la Argentina«, agregó.

Fernández de Kirchner publicó este miércoles un documento con duras críticas al presidente Javier Milei, en particular por la toma de deuda y donde específicamente cuestionó la vuelta a la gestión pública del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como un funcionario que realiza un «safari endeudador» en las distintas administraciones, tras recordarle su gestión del expresidente Mauricio Macri.

El escrito cosechó respuestas de todo el arco oficialista, entre ellas, la del propio titular del Palacio de Hacienda, quien le pidió a Cristina Kirchner que «tenga la dignidad de permanecer callada», ya que «toda la deuda que se generó en los últimos 16 años fue consecuencia de sus políticas económicas».

La expresidenta volvió a la carga y retrucó: «Buen día señor Ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. Solo en un país con este Poder Judicial usted puede volver a ser funcionario público».

En tanto, Caputo también volvió a responderle a través de la red social X: «Siga en su mundo paralelo, señora».

Adorni aseguró en otro pasaje que «no hay una (reunión) cumbre prevista» entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri como parte de una posible conformación de una coalición política entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.

«No hay una cumbre prevista», respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, y afirmó que «siempre está abierta la posibilidad de sumar a todo aquel (dirigente político) que coincida en sus pensamientos con el cambio» que propone el Gobierno nacional en el país.

El tema había sido planteado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresidenta del PRO, quien había adelantado: «Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza», sin dar mayores precisiones, a partir de lo cual se hicieron especulaciones acerca de una cumbre Milei-Macri.

Consultado al respecto en la conferencia de prensa, Adorni respondió: «Hoy también leí en algún medio alguna posible cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO y es es incorrecto«.

«No hay ninguna cumbre prevista. De todas maneras siempre está la posibilidad de sumar a todo aquel, de hecho lo hemos demostrado, que quiera el cambio que coincida en sus pensamientos con el cambio que nosotros queremos para la Argentina. Por supuesto que va a estar contemplado y se va a poder sumar», explicó.

Y concluyó: «Después si hay algo más global se los contaré. Hoy eso no está ocurriendo».

Adorni se refirió a la partiraria docente y el encuentro de MileI con el Papa Francisco

Paritaria docente

El vocero presidencial afirmó que el Gobierno «está evaluando» la posibilidad de convocar a una paritaria docente nacional, aunque aclaró que todavía «no hay ninguna definición al respecto» pese a que los gremios del sector educativo advirtieron que peligra el inicio de clases si la negociación salarial no se lleva a cabo.

Además, en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, indicó que, «en principio, la Nación no va a transferir» a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque «considera que hoy no tiene existencia, no existen».

«Se está evaluando, (pero) aún no hay ninguna definición al respecto», respondió Adorni cuando fue consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente, reclamada desde Ctera.

Indicó que «cada jurisdicción» del país «es libre de pactar el salario que deseen con sus trabajadores» porque «los docentes de la Argentina dependen de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires».

Al respecto, entonces, consideró que «la paritaria docente nacional no es tal, no existe», aunque se trata de una negociación que «es relevante» para el Gobierno, y afirmó: «Los salarios dependen de los gobernadores».

Adorni, en tanto, expresó que, «independientemente de la la discusión salarial», el Gobierno «siempre va a promover que se cumplan los días de clases», que la última asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), llevada a cabo en noviembre pasado, fijó en «al menos 190» para el calendario escolar 2024.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), uno de los gremios que agrupa a los docentes a nivel nacional, advirtió este miércoles que «peligra el inicio de clases» y reiteró su pedido al Gobierno para la «urgente convocatoria» a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país.

Además, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, exigió al Ejecutivo «el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID».

Los gremios educativos sostuvieron en los últimos días que «sin el envío de los fondos del incentivo docente se compromete la negociación paritaria a nivel nacional y provincial».

Lo mismo advirtieron los gobernadores provinciales, quienes, por medio de sus ministros de Educación, reunidos en el CFE, firmaron un documento dirigido a la Casa Rosada donde reclamaron certezas respecto del fondo que, destacan, por ley debe pagar el gobierno nacional.

En un escrito, los funcionarios educativos le recordaron al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que el fondo representa alrededor de un 10 por ciento del salario del personal docente de todo el país.

La visita de Milei a Francisco

Adorni destacó que la audiencia que el presidente Javier Milei mantuvo el lunes último con el papa Francisco en el Vaticano fue la «cita más extensa que mantuvo el sumo pontífice con un jefe de Estado en su primera visita».

Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, se refirió así a la reunión que ambos mantuvieron el lunes, en el marco de la gira que Milei emprendió además por Israel e Italia.

El mandatario fue recibido en una audiencia por el pontífice en la Biblioteca del segundo piso del Palacio Apostólico, por más de una hora y, al término, en una entrevista periodística, consideró que el Papa «es la persona más importante de toda Argentina, es el líder de los católicos en el mundo».

“Uno evoluciona, uno entiende las cosas y una de las cosas que entendí últimamente, entre otras cosas, es que el Papa es la persona más importante de toda Argentina, es el líder de los católicos en el mundo», sostuvo el mandatario, al canal privado TV Retequattro.

Por eso, sostuvo que «esto implica una cosa muy importante: representa una institución muy importante especialmente en un país como Argentina, que tiene muchas raíces católicas».

«En consecuencia, tuve que reconsiderar algunas posiciones y, a partir de ese momento, comenzamos a construir un vínculo positivo”, concluyó Milei en la entrevista periodística sobre los agravios que pronunció contra el Papa durante la campaña presidencial.

Por otra parte, el vocero presidencial informó que el jefe de Estado recibirá, en la Casa Rosada, a su par de Paraguay, Santiago Peña, en un encuentro a «agenda abierta».

Además, consultado sobre informaciones periodísticas que indicaba que el Gobierno analizaba reducir la custodia de los expresidentes, Adorni indicó: «Eso no es cierto, lejos está de ocurrir eso. Eso es falso».