Adicciones: “la prevención tiene que ver con la vida”, definió Pauls

Fue durante la charla gratuita sobre «Prevención en Adicciones» que lo tuvo por protagonista.

Con la presencia del actor Gastón Pauls y por medio de la organización de la Dirección de Salud Mental del Concejo Deliberante y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, se concientizó sobre la importancia de mantener hábitos saludables durante la niñez y la adolescencia.

Con amplia convocatoria en el Polideportivo Finito Ghermann, alumnos de primaria y secundaria de diversas instituciones públicas y privadas de la ciudad, participaron de una charla gratuita sobre prevención de adicciones. Gracias al trabajo en conjunto entre la Dirección de Salud Mental del HCD y el Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, pudieron interiorizarse en la historia de vida del actor Gastón Pauls, quien mediante su experiencia logró captar a jóvenes y adultos sobre una problemática que continúa creciendo.

Con la presencia del presidente del HCD, Horacio Martínez, la directora de Salud Mental del Concejo Deliberante, Silvana Spaciuk y el subsecretario de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, el ministro de Prevención de Adicciones, Samuel López dió la bienvenida a los medios y destacó el excelente trabajo que viene llevando adelante el productor televisivo en materia de prevención de adicciones: “más allá de la gestión, lo importante es saber que también desde la fe uno puede generar algo muy importante en las personas. Muchas gracias nuevamente por estar otra vez en esta provincia y gracias por haberme aceptado humildemente esta invitación para compartir con nosotros”.

“Quiero agradecer en todo sentido varias cosas primero la presencia de todos. Esto también es una bendición estar acá porque voy a decir lo mismo que digo yo me podría haber muerto. Las primeras charlas que yo di en mi vida en relación a la recuperación fueron desde hace exactamente ocho años y dos días. Darnos cuenta que la prevención no es solamente una palabra que tiene que ver con las adicciones, sino que tiene que ver con la vida o sea es prevenir el meterse en la oscuridad, entonces el trabajo que se hace ojalá se contagie. Las adicciones terminan llevando a tres lugares a la cárcel, al hospital o al cementerio. No hay premio al final, no hay encuentro, no hay felicidad, no hay abrazos, no hay familia, no hay nada”, expresó Pauls.

Además, a modo de experiencia, la visita del actor fue crucial para que los jóvenes tomaran conciencia de los efectos de las malas decisiones. Es así, como el productor televisivo comentó con lujo de detalles como empezó con esos malos hábitos durante la adolescencia y cómo el dolor del infierno que vivió casi le hizo perderlo todo: “yo estoy acá porque estoy vivo. Pero no es una obviedad. Por muchos años traté de hacer todo lo posible para no vivir. Yo soy actor, productor, guionista televisivo, pero sobre todo soy un adicto en recuperación. No recuperado. Si yo no le hubiese pedido ayuda a Dios yo no hubiera salido, si no hubiera pedido ayuda a mi pareja, no podría haber vuelto a abrazar a mis viejos. De un lado está la vida, del otro lado, hoy no tengo dudas, de que está la muerte”.

“Esto es compartir mi testimonio, la palabra, la fe. Yo llegué a creer, primero, y llegando a creer, teniendo fe, yo terminé teniendo confianza, no solo en Dios, sino en mí mismo. Yo la había perdido. Y todo eso se logra con amor. Yo por acá (mostrando su nariz), me metía una sustancia que de amor no tiene nada. La cocaína de amor no tiene nada, de energía no tiene nada, de iluminación no tiene nada. Es oscuridad pura”, cerró el actor la charla. Al finalizar y ante la presencia del vicegobernador de la Provincia, Carlos Arce, el concejal Daniel Vancsik, autoridades provinciales y municipales, la canción oficial del Ministerio de Prevención de Adicciones se hizo presente en la jornada de la mano de Rossana Padilla.